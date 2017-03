Beckham nhảy lên vui sướng khi được khoác lại màu áo đỏ

Được sự cho phép từ CLB chủ quản LA Galaxy, cựu đội trưởng Tam sư đã có mặt tại quê nhà để chuẩn bị cho trận cầu tôn vinh người đồng đội cũ Gary Neville. Trưởng thành cùng thế hệ vàng 1992, Man Utd chính là nơi đã đưa David Beckham tới tột đỉnh vinh quang trước khi ngôi sao 36 tuổi chia tay Nhà hát để đầu quân cho Real Madrid vào mùa Hè 2003. 8 năm trôi qua, nhưng trong tim Beckham, Old Trafford vẫn là nơi mà trái tim anh luôn hướng về. Trả lời phỏng vấn trên BBC nhân sự kiện này, cựu đội trưởng ĐT Anh xúc động chia sẻ: “Được khoác trên mình chiếc áo đỏ của Man Utd luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ tới việc được một lần nữa bước ra sân cỏ Old Trafford trong đội hình Man Utd, tôi cũng đã nhảy cẫng lên vì vui sướng”. “Hôm nay sẽ là một đêm ngập tràn cảm xúc. Tôi và Gary đã thi đấu bên cạnh nhau trong rất nhiều năm. Tại Man Utd, anh ấy không chỉ là người đồng đội thân thiết mà còn là một trong những người bạn tốt nhất của tôi”. “Sau quãng thời gian vài tháng chia tay sân cỏ, tôi rất háo hức được nhìn thấy Neville thi đấu trở lại. Gary là một Quỷ đỏ vô cùng tận tuỵ. Đó là lý do tại sao anh ấy có tất cả cùng Man Utd và được các CĐV dành nhiều tình cảm đến vậy”. Trận cầu tôn vinh Quỷ đầu đàn Neville sẽ diễn ra trên sân Old Trafford vào lúc 1h30’ rạng sáng mai với sự tham dự của khách mời Juventus cùng các cầu thủ trong thế hệ vàng Man Ut 1992. Theo Hải Anh (Bongdaso)