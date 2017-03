Beckham trổ tài làm diễn viên hài

Ra mắt từ năm 1981, Only Fools and Horses được đánh giá là thể loại phim Sitcom (hài kịch tình huống) thành công nhất nước Anh. Nội dung bộ phim nói về cuộc sống anh em nhà Del Boy và Rodney Trotter do hai nam diễn viên gạo cội Sir David Jason và Nicholas Lyndhurst thủ vai.

Beckham sẽ thể hiện khả năng chọc cười khán giả

Sắp tới, bộ phim hài Only Fools and Horses sẽ có thêm sự tham gia của David Beckham. Cựu ngôi sao M.U sẽ thể hiện năng khiếu hài hước của mình trước hai cây hài nổi tiếng nước Anh. Đây được xem là một thử thách mới cho Becks.

Mặc dù quá quen thuộc với ống kính máy quay khi thực hiện các cuộc phỏng vấn, chụp hình, đóng các đoạn phim ngắn nhưng Becks chưa được kiểm nghiệm về khả năng chọc cười khán giả.

Cựu ngôi sao M.U tham gia vào chương trình Sport Relief năm 2010

Tháng 3/2010, ông bố 4 con từng tham gia vào chương trình Sport Relief (chương trình có những đoạn phim về các ngôi sao thể thao khá hài hước) với ngôi sao truyền hình Anh, James Corden. Tiền vệ điển trai đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh… tắm chung với Corden.

Cũng trong năm 2010, Beckham đã ký hợp đồng tham gia bộ phim hài trên truyền hình "Go On". Trước đó, vào năm 2005, tiền vệ điển trai người Anh cũng từng vào vai nhân vật của chính mình trong bộ phim “Goal!”.

Theo Bích Hà (Bongdaso)