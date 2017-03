Benayoun điều trị chấn thương bằng thai ngựa

Yossi Benayoun đã dính chấn thương trong trận đấu với Newcastle trong khuôn khổ vòng 3 Carling Cup. Theo dự đoán của các bác sĩ tại Stamford Bridge, anh rất có thể sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 3 tuần. Muốn nhanh chóng được trở lại phục vụ đội bóng trong bối cảnh Chelsea đang gặp khó khăn do lực lượng mỏng, Yossi đã đặt niềm tin vào Marijana Kovacevic, vị bác sĩ người Serbia có phương thức điều trị rất lạ: massage vết thương với dịch lấy từ bào thai của ngựa. Với phưong pháp này, Marijana được mệnh danh là bác sĩ bào thai. Đây không phải là lần đầu tiên tiền vệ người Israel đặt niềm tin vào kiểu chữa trị độc đáo của Marijana. Thời còn chơi cho Liverpool, Yossi Benayoun cũng đã từng phải cậy nhờ tới tài ‘phù thuỷ” của bác sĩ người Serbia này. Trên trang Website chính thức của Chelsea, tình hình chấn thương Benayoun gặp phải vẫn được cập nhật. Sau một thời gian cân nhắc, cuối cùng BHL The Blues đã đồng ý để cựu tiền vệ The Kop tới Serbia chữa trị: “Chúng tôi xác nhận thông tin Yossi Benayoun sẽ tới Belgrade (Serbia) để điều trị chấn thương của mình. Yossi đã từng thử qua phương pháp này trước đây, và chúng tôi khẳng định phương pháp này sẽ không gây bất kì tác hại nào cho Benayoun. Anh ấy sẽ tới Serbia cùng một bác sĩ của CLB”. Yossi Benayoun không phải là người đầu tiên trong giới cầu thủ tìm đến Marijana Kovacevic nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, phương thức chữa bệnh độc đáo này vẫn còn đang gây tranh cãi. Hồi tháng Mười một năm ngoái, Frank Lampard cũng đã từng tới Serbia gặp Marijana, nhưng sau đó đã ngay lập tức trở về Anh vì cho rằng cách điều trị này không phù hợp với mình. Theo Nhật Minh (Bongdaso)