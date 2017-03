Bendtner: kiếm củi 3 năm, đốt...15 giây

Tiền đạo 25 tuổi này hiện đang được Arsenal cho Juventus mượn, có nguy cơ chịu án phạt cao nhất từ trước tới nay tại Đan Mạch cho hành vi lái xe khi độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép tại Copenhagen.

Các phóng viên vây quanh Nicklas Bendtner trước tòa án tại Copenhagen - Ảnh: AFP

Trong phiên tòa ngày 5-3 Bendtner xác nhận anh đã uống một chai rượu vang và vài ly bia từ chiều thứ bảy cho tới rạng sáng chủ nhật 3-3, nhưng chỉ mới ngồi vào tay lái chừng 10-15 giây, chạy được 100m trước khi bị cảnh sát chặn lại gần một quán bar tại khu trung tâm Copenhagen. Kiểm tra cho thấy độ cồn trong máu anh là 1,75 trong khi mức cho phép tại Đan Mạch là 0,5 khi cầm lái.

Phán quyết của tòa án Copenhagen là rút bằng lái của Bendtner trong ba năm và buộc anh nộp phạt 842.000 kroner (khoảng 146.000 USD) cùng 4.100 kroner án phí và chi phí kiểm tra. Tiền nộp phạt cao là do thu nhập hằng tháng sau thuế của người vi phạm nhân với độ cồn trong máu lúc bị kiểm tra. Luật sư của Bendtner than phiền bản án này quá nặng so với những trường hợp tương tự và không phải lúc nào thân chủ của mình cũng kiếm được 1 triệu kroner mỗi tháng, và anh cũng chỉ có thể đá bóng từ 10-12 năm.

Trong cuộc họp báo ngắn ngủi sau phiên tòa, Bendtner đã gọi đây là “ngày tồi tệ nhất” của anh. Anh xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về sự việc này nhưng khẳng định: “Tôi sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn” (Bendtner hiện đang nghỉ thi đấu vì chấn thương). Lãnh đạo Juventus chỉ nói họ lấy làm tiếc về chuyện không hay trên nhưng không nói gì về tương lai của anh ở đội bóng này.

Từ khi đến thành phố Torino, Bendtner chưa ghi được bàn thắng nào lại dính chấn thương liên tục. Hơn thế nữa, các đội bóng Ý rất xem trọng tính kỷ luật của các cầu thủ nên chưa rõ Bendtner sẽ được giữ tới khi hết thời gian cho mượn hay sẽ bị trả về đội Arsenal. Tuy hợp đồng của cầu thủ này với Arsenal còn hiệu lực một năm nhưng cũng không chắc khi quay về với đội chủ quản anh có còn được giữ lại hay sẽ bị rao bán. Arsenal cũng tuyên bố sẽ kỷ luật Bendtner bằng cách cắt hai tuần lương của anh, tức là 900.000 kroner (khoảng 156.000 USD).

Trong làng bóng đá Tây Âu, số cầu thủ lắm tài nhiều tật không phải ít, chẳng hạn như Mario Balotelli. Tuy nhiên những chuyện rắc rối của anh này hầu hết là do quan hệ nam nữ nên được xếp vào loại chuyện cá nhân. Trong khi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo lại là một hành vi bị xem là có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội vì có thể gây ra tai nạn, ảnh hưởng đến những người vô can.

Trước dư luận Đan Mạch về số tiền nộp phạt “khủng” này, nhà báo nổi tiếng của Đan Mạch Henril Qvortrup cho rằng mức phạt này là thỏa đáng vì thu nhập hằng tháng của Bendtner gấp 10 lần so với một giám đốc ngân hàng và gấp 15 lần so với bác sĩ phẫu thuật não. Hơn thế nữa, do trường hợp vi phạm của một ngôi sao bóng đá luôn thu hút sự quan tâm của dư luận hơn những người khác, nên cần phạt nặng để làm gương vì những người có nhiều đặc quyền đặc lợi trong xã hội càng phải có nghĩa vụ hành xử đàng hoàng trước công chúng.

Dù vậy, Frank Arnesen, giám đốc kỹ thuật của Hamburg SV (Đức) - cựu tuyển thủ quốc gia Đan Mạch, không cho là mọi cánh cửa sẽ đóng lại với Bendtner vì anh mới 25 tuổi. Theo Arnesen, Bendtner đã tỏ ra hối lỗi nên điều quan trọng là anh sẽ rút ra được bài học từ sai lầm của mình. Còn những người hâm mộ Đan Mạch thì cầu mong Nicklas Bendtner đừng làm thêm chuyện gì ngu ngốc nữa, nếu vẫn muốn có cơ hội được HLV Morten Olsen gọi vào đội tuyển quốc gia tranh vòng loại World Cup 2014.

Theo Quế Viên từ Copenhagen (Tuổi Trẻ)