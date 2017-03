Benitez nhiều khả năng sẽ tới thay Villas-Boas

Theo tờ Daily Mail đưa tin, tỷ phú Nga đang nhắm tới Benitez như người thay thế cho Villas-Boas. Đêm nay, Chelsea sẽ có cuộc chiến với Napoli trên đất Ý ở Champions League. Nếu The Blues gặp kết quả xấu, Người Đặc Biệt mới có thể sẽ phải rời Stamford Bridge ngay lập tức. Trước đó, Chelsea để rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH Premier League và gặp khó ở FA Cup khi để hòa Birmingham 1-1 ngay tại sân nhà. Những kết quả yếu kém liên tiếp cộng với sự xung đột cùng dàn sao The Blues đang đặt HLV Villas-Boas vào cảnh mất việc. Ông chủ Abramovich có nhiều sự lựa chọn cho vị trí chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge. Cựu HLV Tam sư, Fabio Capello cũng nằm trong kế hoạch của tỷ phú Nga. Tuy nhiên chiến lược gia người Ý hiện chỉ muốn một cam kết lâu dài nên không hứng thú với tình trạng thay HLV như thay áo của Abramovich. Với Benitez thì khác. Cựu HLV Liverpool và Inter vẫn đang thất nghiệp sau khi rời đội bóng áo sọc xanh đen hồi năm 2010 và hiện rất muốn có một công việc mới. Thêm vào đó, Champions League là đấu trường The Blues muốn chiếc thắng nhất và Benitez không thiếu kinh nghiệm tại sân chơi này. Chiến lược gia Tây Ban Nha còn được kỳ vọng sẽ giúp tiền đạo đồng hương Torres lấy lại phong độ như thời còn khoác áo Liverpool (và cũng là học trò dưới quyền chính Benitez). Trong khi báo giới liên tục đưa tin về những ƯCV thay thế Villas-Boas thì HLV người Bồ vẫn rất tự tin. Chỉ mới đây thôi, chiến lược gia trẻ tuổi này tự tin tuyên bố mình có thể ở lại Chelsea ít nhất 2 mùa nữa. Theo Kinh Vân (Bongdaso)