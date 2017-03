Benitez ra điều kiện với BLĐ Liverpool: Khó được đáp ứng

Những ngày qua, chuyện đi hay ở của Benitez là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trên các trang báo thể thao xứ Sương mù. Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết vẫn muốn gắn bó với Anfield. Tuy nhiên, trên thực tế, mối quan hệ giữa Rafa với những thành viên trong BLĐ The Kop không mấy tốt đẹp.





Benitez vẫn dùng dằng chuỵện đi hay ở

Theo The Times, Benitez bất đồng nhiều mặt với tân chủ tịch Martin Broughton. Theo kế hoạch, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải làm việc với Broughton khi ông này mới nhậm chức. Song cả 2 cuộc gặp theo lịch trình đều bị hủy bỏ bởi đề nghị từ phía Benitez. Chỉ đến khi Broughton buộc Rafa phải thu xếp công việc thì 2 nhân vật này mới có thể ngồi lại cùng nhau. Trong buổi gặp sắp tới, tương lai của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ được đem ra bàn bạc. Benitez vẫn muốn dẫn dắt Liverpool. Song ông chỉ tiếp tục gắn bó với Anfield với điều kiện BLĐ The Kop chứng tỏ tham vọng vực dậy đội bóng. Benitez muốn những ông chủ cam kết chi tiền để đưa các ngôi sao lớn về Anfield.

Tuy nhiên, nhiều khả năng Benitez sẽ không nhận được sự bảo đảm nào trong cuộc họp sắp tới. Thứ nhất, tình hình tài chính của Liverpool thời điểm này không mấy sáng sủa. Thứ hai, Martin Broughton tuy là chủ tịch nhưng không phụ trách điều hành đội bóng. Vấn đề ngân quỹ hay kế hoạch chi tiêu ở Anfield chủ yếu được quyết định bởi 3 nhân vật Tom Hicks, George Gillett và GĐĐH Christian Purslow. Trong đó, Hicks và Gillett sẽ quyết định số tiền Liverpool được phép chi, còn tiêu như thế nào là phần việc của Purslow.

Tại Anfield, tân chủ tịch Martin Broughton phụ trách quá trình tìm kiếm các nhà đầu tư đủ năng lực tài chính mua lại Liverpool. Vì thế, cuộc gặp sắp tới giữa Broughton và Benitez rất có thể liên quan đến chủ sở hữu tương lai của The Kop. Nhiều nguồn tin cho biết một nhóm các nhà đầu tư yêu cầu Hicks và Gillett giữ Benitez lại như là điều kiện bắt buộc trong quá trình thương lượng. Cũng vì lý do đó nên các tỷ phú người Mỹ mới chưa “trảm” Rafa dù họ đã ngán nhà cầm quân này đến tận cổ. Bản thân, Benitez muốn ở lại Anfield không chỉ vì tình cảm CĐV dành cho ông. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn khi The Kop đổi chủ.

Mới đây, người đại diện Manuel Garcia Quilon của Benitez cho biết thân chủ ông muốn tiếp tục dẫn dắt Liverpool. Song tay “cò” này cũng không quên lôi Juventus ra dọa: “Tôi có thể nói Benitez vẫn muốn tiếp tục công việc hiện nay. Nhưng ông ấy cần biết những kế hoạch tương lai cũng như tham vọng của đội bóng. Chúng tôi chưa có bất cứ ràng buộc nào với Juventus bởi vì Benitez vẫn còn 4 năm hợp đồng với Liverpool. Ông ấy hy vọng CLB sẽ có nhiều thay đổi thời gian tới”. Với tình cảnh hiện nay, nếu Liverpool không sớm đổi chủ, nhiều khả năng Benitez sẽ chọn giải pháp ra đi.

(Theo báo Bóng Đá)