Benzema: Mourinho đã khai thông cái đầu của tôi

Benzema đã có một trong những trận đấu hay nhất từ khi chuyển tới Real Madrid (Nguồn: Reuters)

Ở trận đấu với Racing thì Real đã không có được sự phục vụ của chân sút hàng đầu Cristiano Ronaldo do chấn thương. Tuy nhiên, Benzema đã chứng tỏ được rằng anh xứng đáng được đặt niềm tin nhiều hơn nữa.



Sau trận đấu, tiền đạo người Pháp cho biết chính Mourinho đã đả thông tư tưởng, giúp anh thi đấu tự tin hơn. “Mourinho đã khai thông cái đầu của tôi. Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều”, Benzema phát biểu sau trận đấu.



Kể từ khi chuyển tới Real vào mùa Hè 2009, tiền đạo người Pháp bị cho là có vấn đề về tâm lý, luôn sống khép kín, ít giao du với các đồng đội. Và đó là một trong những lý do khiến anh không chứng tỏ được mình.



Quay lại trận đấu với Racing, ngoài cú đúp của Benzema thì bàn còn lại của Real được ghi do công của Adebayor, người cạnh tranh vị trí với tiền đạo người Pháp. Dù không ghi được bàn nào song tiền vệ người Đức Mesut Oezil cũng nhận được lời khen ngợi khi đóng góp 2 đường chuyền quyết định./.

Theo PV (Vietnam+)