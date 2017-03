“Berbatov chỉ thiếu may mắn chứ không phải cầu thủ tồi”

Bất chấp rất nhiều lời đồn xung quanh tương lai “Bố già” tại Old Trafford, gần như chắc chắn Berbatov sẽ tiếp tục ở lại chiến đấu cho một vị trí trong đội hình Quỷ đỏ ở mùa giải tới. Quyết tâm và thái độ chuyên nghiệp của cây săn bàn xuất sắc nhất Premier League 2010/11 khiến Sir Alex Ferguson cực kì ấn tượng. “Nếu như Berba yêu cầu được ra đi, tôi có thể thông cảm với cậu ấy. Tuy nhiên, sự thực là có tới 7 hoặc 8 cầu thủ cảm thấy thất vọng vì không có tên trong trận chung kết Champions League. Berbatov sẽ ổn. Cậu ấy đã bắt đầu tập luyện rất chăm chỉ. Dimitar là chàng trai đáng mến”. Nhà cầm quân 69 tuổi cũng thừa nhận phong độ lên cao của tân binh Chicharito ở giai đoạn cuối mùa giải là một phần nguyên nhân khiến cho cựu tiền đạo Tottenham phải làm bạn với băng ghế dự bị: “Hernandez đạt được phong độ ấn tượng nên cậu ấy được sử dụng thường xuyên. Đó là điều không may cho Berbatov. Dimitar không phải là một cầu thủ tồi. Cậu ấy chỉ thiếu may mắn vì người đồng đội của mình thi đấu quá tốt”. Theo H.A (Bongdaso)