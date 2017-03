Berbatov lại bị mafia đe dọa

Những tên mafia Bulgari đã đưa ra lời đe dọa sẽ bắt cóc vợ của Berbatov, Elana lẫn Dea, cô con gái mới sinh của hai người nếu tiền đạo này không nộp 500.000 bảng tiền “bảo kê”. Ngay sau khi lời đe dọa của bọn mafia được công bố, tiền đạo Berbatov đã đáp máy bay cùng gia đình trở lại Anh. Và HLV Alex Ferguson được cho là đã cử một phi cơ riêng tới tận Bulgari để đón gia đình Berbatov.





Liệu vụ đe dọa có ảnh hưởng tới phong độ của Berbatov trong màu áo M.U?



Một người bạn của gia đình Berbatov cho biết: “Dimi vẫn còn rất lo ngại về tình hình gia đình mình và đã hứa treo thưởng cho những người hàng xóm nếu họ phát hiện thấy bất cứ đối tượng nghi vấn nào lảng vảng quanh nhà của cậu ấy”.



Berbatov đã trở về thủ đô Sofia để chăm sóc vợ và cô con gái nhỏ mới sinh khi những tên mafia đưa ra lời đe dọa với mẹ của anh, bà Margarita, cách đây 10 ngày. Tuy nhiên, tiền đạo của Man United được cho là đã từ chối thông báo với cảnh sát sau khi có những thông tin cho rằng Bộ Nội vụ Bulgari thiếu hợp tác trong vụ việc này. Trước lời đe dọa nêu trên, Man United đã cho tăng cường an ninh xung quanh ngôi nhà của Berbatov tại thành phố Manchester. Một người phát ngôn của “Quỷ Đỏ” nói rằng “đây là vấn đề an ninh nên chúng tôi không đưa ra bất cứ bình luận nào cả”.



Trong quá khứ, Berbatov từng bị bắt cóc khi còn là một ngôi sao mới nổi của CSKA Sofia. Theo một cuốn sách, vốn cũng đã được tiền đạo này xác nhận, Berbatov bị bắt cóc bởi 3 tay chân của tên trùm xã hội đen Georgi Iliev, kẻ được cho là muốn Dimitar Berbatov ký hợp đồng với CLB của gã là Levski Kjustendil. “Đó là sự thực. Đó là thử thách kinh hoàng, nhưng cách đây đã lâu”, Berbatov kể lại. Sau đó, Berbatov đã phải gọi khẩn cấp cho bố anh là ông Ivan để can thiệp.