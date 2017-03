Bị Chelsea “bóp mũi”, Vidic ngậm ngùi gạch tên M.U

Trước chuyến làm khách ở Stamford Bridge, Nemanja Vidic đã lên dây cót tinh thần cho các đồng đội bằng tuyên bố “Man Utd vẫn còn cơ hội bảo vệ ngôi vương”. Tuy nhiên, sau khi bị Chelsea đánh bại với tỉ số 3-1, trung vệ kì cựu người Serbia không còn giữ được vẻ lạc quan ấy.



Vidic không còn giữ được vẻ lạc quan sau trận thua Chelsea

Thay vì chức vô địch, Vidic ngấm ngầm cho rằng Quỷ đỏ chỉ còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới.

“Đúng vậy! Bây giờ thì chúng tôi đã bị bỏ lại quá xa. Chúng tôi phải tập trung để lọt vào top 3 hoặc top 4. Chúng tôi phải lạc quan hơn”, Vidic chia sẻ sau trận thua Chelsea.

“Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn ở các giải đấu khác nhưng chúng tôi sẽ cố hết mình. Hiện tại, chúng tôi còn 2 mục tiêu khác là Capital One Cup và Champions League. Hi vọng chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn và nếu có thêm chút may mắn, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được”, thủ quân Man Utd nói thêm.

Sau thất bại ở Stamford Bridge đêm qua, Man Utd đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa với khoảng cách 14 điểm. Trên lý thuyết, cơ hội bảo vệ ngôi vương vẫn còn với Man Utd. Tuy nhiên, thầy trò David Moyes khó có cơ hội tự định đoạt bởi 3 đội đầu bảng (Arsenal, Man City và Chelsea) vẫn đang thể hiện phong độ quá ấn tượng.

Cũng ở trận đấu đêm qua, Vidic đã để lại nỗi thất vọng khi mắc khá nhiều sai sót. Tệ hại hơn, anh đã bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ sau pha vào bóng thô bạo với Eden Hazard.