Bi kịch Batistuta

Batistuta giờ đây không thể đứng lâu quá 30 phút

Nhưng càng yêu mến Batigol thì người ta càng xót thương cho tình cảnh hiện tại của một trong những chân sút vĩ đại nhất bóng đá thế giới. “Cậu ấy không thể đứng lâu quá nửa giờ đồng hồ vì di chứng chấn thương đầu gối”, tiết lộ mới đây của nhà báo Calamai Luca đã làm rúng động làng bóng Italia.

Calamai Luca là một cây bút lâu năm của tờ báo thể thao uy tín La Gazzetta dello Sport. Và một trong những niềm tự hào nhất của ông là được kết bạn với Gabriel Batistuta. “Tôi may mắn được làm bạn với Batigol. Chúng tôi có một tình bạn lâu năm kể từ khi cậu ấy gia nhập Fiorentina. Tôi cũng đã ở bên Batistuta trong những thời điểm thăng hoa nhất của sự nghiệp”, Luca chia sẻ trên Calciomercato.com. “Đáng buồn thay tất cả đã lụi tắt.



Ngay cả việc đi bộ giờ đây cũng là rất khó khăn cho Batistuta. Cậu ấy thậm chí không đứng được quá nửa giờ vì di chứng chấn thương đầu gối”, Luca cho biết tình hình sức khỏe tồi tệ của người bạn thân.



17 năm theo nghiệp quần đùi áo số, Batistuta bị hành hạ bởi không biết bao nhiêu chấn thương. Nhưng nghiêm trọng nhất là những vấn đề ở dây chằng đầu gối và mắt cá chân. Theo lý giải của Luca, sở dĩ Batistuta ra nông nỗi như hiện nay là do thời còn thi đấu anh bị tiêm quá nhiều thuốc giảm đau vào đầu gối.



“Dây chằng của cậu ấy gần như đã sụp đổ”, Luca khẳng định. Mới ở tuổi 42 nhưng hiện tại, chiếc đầu gối lập cập của Batistuta không tốt hơn của một ông già 70 tuổi. Chính điều đó khiến cho cựu danh thủ người Argentina đi lại rất khó khăn.



Dường như không muốn tin vào bi kịch của Batigol, người Italia đã cố gắng đi tìm sự thật. Điều tra mới nhất của tờ La Nazione cho biết cựu ngôi sao AS Roma mặc dù bị di chứng chấn thương nhưng vẫn có thể chơi quần vợt. Tuy nhiên tờ báo này không dám phủ nhận tiết lộ phũ phàng của nhà báo Calamai Luca.

Theo Tú Sơn (Bongdaplus)