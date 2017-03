Bị Liverpool phớt lờ, tý phú Singapore bỏ cuộc

Một ngày sau khi cuộc họp của BLĐ Liverpool được tổ chức để xem xét việc nhượng lại The Kop cho nhà đầu tư mới, tờ Guardian đã cho đăng tải lời phát biểu của tỷ phú Peter Lim thông báo chấm dứt mọi đàm phán mua lại đội bóng thành phố Cảng. Dù đề nghị mức giá cao hơn NESV cùng những hứa hẹn tương đối hấp dẫn, nhưng những động thái từ sân Anfield cho thấy, họ vẫn giành phần ưu ái cho nhà đầu tư mới đến từ Mỹ hơn là vị tỷ phú người Singapore. Chính vì vậy, Peter Lim đã quyết định rút lui khỏi cuộc chạy đua với NESV. Phát biểu với báo giới, tỷ phú châu Á khẳng định: “Tôi nhận thấy rằng BLĐ Liverpool không hề có một biểu hiện nào chứng tỏ họ quan tâm tới lời đề nghị của tôi cho dù có thể là nó hấp dẫn hơn so với NESV. Có thể họ đã quyết định được NESV sẽ là sự lựa chọn cuối cùng, và đặt dấu chấm hết cho những nhà đầu tư khác. Do đó, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc rút lui khỏi thương vụ này”. Liverpool phớt lờ lời đề nghị của tỷ phú Peter Lim Ông Lim cũng cho biết thêm, ông đã rất cố gắng và thành tâm muốn được làm việc tại Anfield, nhưng đáng tiếc là mọi nỗ lực đều không được The Kop ghi nhận. “Tôi thực sự mong muốn được cùng RBS và BLĐ Liverpool tìm ra hướng giải quyết tốt đẹp nhất giúp CLB thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện thời. Lời cam kết của tôi là sẽ xây dựng Liverpool dựa trên nguồn tài chính vững chắc của cá nhân thay vì đi vay mượn, xây dựng lại một đội bóng hùng mạnh, đầu tư thêm tiền để tăng cường lực lượng, xoá sạch mọi khoản nợ cho đội bóng. Với tất cả uy tín và danh dự của mình, tôi cam kết sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho Liverpool và NHM”. “Tuy nhiên, đáng tiếc là RBS và BLĐ Liverpool không có bất kì phản hồi nào đối với lời đề nghị của tôi, trong khi đó, phía NESV lại được họ mời tới dự buổi họp của CLB”. Theo Trang Trần (Bongdaso)