Bị paparazzi bám đuôi, Torres cầu cứu cảnh sát

Theo nguồn tin từ The Liverpool Echo, chân sút người Tây Ban Nha đã dừng chiếc Aston Martin màu đen láng coóng của mình cạnh chiếc xe tuần tra của cảnh sát để thông báo về việc bị một tay săn ảnh bám đuôi từ lúc anh rời khỏi nhà ở Woolton. Theo những gì mà El Nino cung cấp cho cảnh sát, khi đang lái xe anh đột nhiên phát hiện thấy một người đàn ông lạ mặt luôn luôn bám rất sát chiếc Aston Martin của mình. Torres trình báo việc bị paparazzi bám đuôi với nhân viên cảnh sát Khi lái xe tới đại lộ Beaconsfield tại Calderstones và nhận ra sự có mặt của các nhân viên an ninh địa phương, Torres mừng rỡ đề nghị cảnh sát giúp anh thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của tay săn ảnh này. Ngay lập tức, đội cảnh sát tuần tra đã kiểm tra chiếc ô tô do người đàn ông lạ mặt điều khiển. Được biết, anh ta là một tay săn ảnh đang làm việc cho một tờ báo của Anh.



Torres trình báo việc bị paparazzi bám đuôi với nhân viên cảnh sát Theo một nguồn tin không chính thức, anh ta đã bám theo Torres khoảng 1 tuần trước, khi El Nino rời khỏi trại tập luyện của Liverpool ở Melwood. Người đàn ông này đã được cảnh sát yêu cầu không được tiếp tục đeo bám Torres. Phía cảnh sát cũng đồng thời phủ nhận những thông tin trước đó cho rằng, do muốn cắt đuôi tay nhà báo mà tiền đạo của Liverpool đã lái xe với tốc độ cao và bị thổi phạt. Torres vừa mới trở lại luyện tập cùng các đồng đội sau khi chính thức cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với CLB thành phố cảng Liverpool. Tuy nhiên,có nhiều thông tin cho rằng, khả năng ra đi của anh là rất lớn khi The Kop đã chưa thể đáp ứng được giấc mơ gặt hái danh hiệu của ngôi sao tầm cỡ như El Nino. Theo Trang Trần (Bongdaso)