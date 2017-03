Bị từ chối giãn nợ, Hicks và Gillett sắp phải bán Liverpool

Theo Guardian, những ngày tháng “cai trị” của hai tỉ phú người Mỹ tại đội bóng thành phố Cảng sẽ kết thúc vào ngày 6/10/2010 nếu như Tom Hicks và George Gillett không thể trả được món nợ mà họ đã vay ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS). Theo đó, số tiền mà hai đồng sở hữu người Mỹ vay của RBS để mua lại Liverpool là 237.4 triệu bảng nhưng giờ đây, đã tăng lên thành 325 triệu bảng sau hơn 3 năm Hicks và Gillett tiếp quản The Kop từ tay cựu Chủ tịch David Moores. Sau khi những tỉ phú tới từ Trung Quốc từ bỏ ý định mua lại Liverpool, vẫn chưa có nhà đầu tư nào chính thức đặt vấn đề với BLĐ của The Kop về việc sở hữu đội bóng thành phố Cảng. Và nếu tới ngày 6/10/2010, Tom Hicks và George Gillett vẫn chưa thế tìm được người mua, sẽ có hai khả năng xảy ra đối với số phận của Liverpool - Thứ nhất, Liverpool sẽ tuyên bố phá sản và rơi vào sự quản lý của chính quyền. Khi đó, Liverpool sẽ bị trừ 9 điểm giống như Portsmouth mùa giải trước. Tuy nhiên, điều này rất khó có thể xảy ra. - Thứ hai, RBS sẽ cứu Liverpool và đây là điều gần như chắc chắn sẽ diễn ra. Guardian cho hay, RBS không có ý định tiếp quản CLB mà sẽ tìm cách bán lại Liverpool cho một nhà đầu tư khác (sau ngày 6/10/2010), và tất nhiên, với một mức giá giảm hơn rất nhiều so với số tiền 800 triệu bảng mà Tom Hicks và George Gillett muốn có khi rao bán The Reds. Với những diễn biến như hiện nay, việc Hicks and Gillett ra đi là gần như chắc chắn và đó sẽ là một tin tức tốt lành dành cho các CĐV của Liverpool. Trong một bức thư gửi tới Stephen Hester, GĐĐH của RBS, các fan hâm mộ của The Kop đã gọi Hicks và Gillett là những kẻ nói dối và họ hoàn toàn hài lòng với sự ra đi của những tỉ phú này. Theo Hải Triều (Bongdaso)