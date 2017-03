Bị xử ép, Penarol không thắng được Santos

Penarol (trái) không thắng được Santos dù chơi rất hay

Santos được đánh giá cao hơn nhưng do họ phải thi đấu trên sân khách trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng nên đội bóng Brazil nhập cuộc rất cẩn trọng. Santos thiếu đội trưởng Edu Dracena vì án treo giò. Ngoài Dracena, hàng thủ Santos còn vắng hai hậu vệ cánh Leo và Jonathan vì những chấn thương khác nhau.



Chính điều đó đã khiến khả năng phòng ngự của đội khách trong trận này không thực sự tốt. Phút 27, Corujo suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số cho Penarol nhưng rất tiếc anh lại dứt điểm hỏng ăn trong tình huống đối mặt với thủ thành Rafael. Trong suốt hiệp 1, Santos chỉ có một tình huống thực sự nguy hiểm với pha đi bóng kỹ thuật của tiền đạo Ze Roberto nhưng rất tiếc cú dứt điểm cuối cùng của anh lại chệch cột dọc trong gang tấc.



Sang hiệp 2, thế chủ động vẫn thuộc về đội chủ nhà. Trong trận đấu này, ngoài sự vô duyên của các chân sút, Penarol cũng đã không gặp may bởi trọng tài không ủng hộ họ. Phút 68, Bruno Rodriguez của Santos đã phạm lỗi rất rõ ràng với Juan Manuel Olivera trong vòng cấm nhưng trọng tài Carlos Amarilla vẫn làm ngơ, không cho Penarol được hưởng phạt đền.



Chưa hết, phút cuối cùng của trận đấu, đến lượt Diego Alonso đưa được bóng vào lưới Santos nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng cầu thủ của Penarol đã rơi vào thế việt vị trước đó. Các cầu thủ chủ nhà phản đối quyết liệt quyết định của trọng tài và tình huống quay chậm lại của camera cho thấy, Alonso chưa việt vị.

HLV Diego Aguirre tiếc nuối vì các cầu thủ Penarol bỏ lỡ quá nhiều cơ hội

Nhưng sự phẫn nộ của các cầu thủ Penarol không thể làm thay đổi được quyết định của trọng tài và trận hòa 0-0 ngay tại Montevideo đã khiến cơ hội vô địch của đại diện Uruguay càng trở nên xa vời.



Trong trận chung kết lượt về diễn ra vào ngày 22/6 tới, Santos được thi đấu trên sân nhà Pacaembu và sẽ đón chào sự trở lại của một loạt các trụ cột. Cơ hội đăng quang của Santos tại Copa Libertadores 2011 là rất lớn.



Đội hình thi đấu:

Penarol: Sosa; G. Rodriguez, D. Rodriguez, Gonzalez, Suarez; Aguiar, Freitas, Corujo, Mier; Olivera, Martinuccio

Santos: Rafael; Durval, Leo, Edu Dracena, Jonathan; Arouca, Danilo, Elano, Adriano; Neymar, Ze Roberto.

Theo Thanh Nhàn (Bongdaplus)