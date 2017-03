Bilic - Tay phù thủy đáng sợ

HLV Bilic rất quái từ hồi còn thi đấu cho đến bây giờ làm HLV.



Cách đây vài ngày nhà cầm quân người Croatia, từng là trung vệ của tuyển Croatia đoạt hạng ba World Cup 1998 cho rằng, việc ba trong bốn đội bóng lớn của giải ngoại hạng Anh ra quân trận đầu Champions League đều thua không làm ông ngạc nhiên. Người ta biết nhiều đến M.U, Man City, Arsenal nhưng biết nhiều đó cũng là việc các đội bóng khác bắt bài dễ dàng.

Arsenal ra quân trận đầu mùa này cũng bị West Ham cho phơi áo. Cách đây vài ngày chính HLV Bilic đã tư vấn cho HLV Zoran Mamic của Dinamo Zagreb đánh bại Arsenal trên đấu trường Champions League. Sau khi khiến các nhà cầm quân Wenger, Rogers Brendan ôm hận, đêm qua thì HLV Bilic lại khiến HLV Man City Manuel Pelleegrini ôm hận bằng việc West Ham chiến thắng ngay tại Etihad.

Sau trận thua đau và sốc, nhà cầm quân người Chile của Man. City thốt lên: “Tôi không thể tin được vì chúng tôi đã thắng năm trận và chúng tôi là nhà vô địch. Chúng tôi có 32 trận với hơn 96 điểm và chẳng ai tin chúng tôi đã làm được điều đó.

Man City ra quân mà thiếu trung vệ đội trưởng Kompany do chấn thương còn Silva thì vắng mặt bất thình lình do khi khởi động làm nóng trước trận đấu đã bị rách cơ. Sau trận thua HLV Pellegrini từ chối cho rằng Man City đã thiếu tập trung, hay xem thường đối thủ cũng như lỗi lầm trong phòng ngự. Pellegrini cũng.. nổi quạu khi mọi người so sánh cái lỗi lặp lại của những mùa trước với Man. City đang bắt đầu.

Pellegrini nói: “Từ đầu mùa đến nay chúng tôi chỉ thua có hai trận, chúng tôi đã chơi với sự tập trung cao độ. Hai trận thua Juventus và hôm nay là thua West Ham đều là những tai nạn và đối phương đã có những pha ghi bàn quá đẹp. Cái thua này cũng chẳng phải vì chúng tôi thiếu vắng Silva.

West Ham đã chơi một trận quá tốt, sự chủ động và cảnh giác cao độ cuối cùng đã giúp West Ham tạo nên cơn địa chấn tại Etihah bằng chiến thắng 2-1 trước Man City.

Kevin De Bruyn ghi bàn nhưng không thể giúp Man. City thoát khỏi trận thua .

Về HLV Bilic của West Ham đùa vui rằng, chẳng có gì ngạc nhiên khi chúng tôi thắng Man City. Bilic còn nói: “Trận đấu này, trận thắng này khác với trận thắng của chúng tôi trước Liverpool tại Anfield vì lâu nay tôi luôn dành cho Liverpool và cả Arsenal một sự tôn trọng nhưng khi thắng họ thì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Còn thắng Man. City thì không có gì là… ngạc nhiên”.

HLV Bilic cũng cho rằng, West Ham chẳng phải một Real Madrid, nhưng bây giờ đây ông đã có quyền tự hào về các học trò của mình đã đánh bại lần lượt ba ông lớn của bóng đá Anh.