Bình Dương - Hà Nội T&T: Phút 89 của hai ông Hùng

Các trận đấu khác Sông Lam Nghệ An - Đồng Tháp (VCTV trực tiếp 17 giờ): Rất khó cho Đồng Tháp có điểm trên sân Vinh khi chủ nhà thường đá rất rát và đang cần điểm để cập bến an toàn. Đà Nẵng - Ninh Bình (16 giờ): Ninh Bình còn có rất nhiều cơ hội đạt mục tiêu tốp 5 và nội lực lẫn khát vọng của họ hoàn toàn có cửa từ hòa đến thắng Đà Nẵng đang rối. Đồng Tâm Long An - Nam Định (17 giờ): Chiều nay, chủ nhà khát điểm để trốn nhóm cuối sẽ bằng mọi cách dìm đối thủ cho mình nổi lên. Hoàng Anh Gia Lai - NaviBank Sài Gòn (VTC3 trực tiếp 16 giờ): Hy vọng của thầy trò Mai Đức Chung đang cạn dần khi nội lực có vấn đề. Cơ hội cho thầy trò HLV Kiatisak vươn lên rất lớn. Hòa Phát Hà Nội - Hải Phòng (VCTV trực tiếp 16 giờ 30): Rất ít người để ý đến sự lặng lẽ nguy hiểm của Hải Phòng khi họ đứng hạng 5 mà chỉ kém đội đầu bảng 4 điểm. Thầy trò Vương Tiến Dũng rất rộng cửa đua vô địch nếu họ muốn. Vấn đề là thái độ thi đấu của các cầu thủ Hải Phòng ra sao dù khuyết Aniekan và John Wole do thẻ phạt. Thanh Hóa - Khánh Hòa (17 giờ): Xứ Thanh đang nằm ở suất play-off và sáu trận còn lại đều là chung kết để quyết định mình sẽ tồn tại theo kiểu nào. Thanh Hóa vẫn rất khó chịu, nếu quyết thắng, họ chắc làm được.