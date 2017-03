Bố của siêu sao Daniele De Rossi dẫn dắt U19 AS Roma

HLV Alberto De Rossi (U19 AS Roma - bìa phải), cha của danh thủ Daniele De Rossi



Còn đây là Daniele De Rossi trong màu áo AS Roma, anh giống cha như tạc



Đội trưởng U19 Tottenham Goddard (bìa trái) chuẩn bị đối đầu với U19 Nhật Bản, lại là một người gốc... Nhật



Nhân vật được chú ý nhất trong buổi họp kỹ thuật và họp báo trước giải U19 quốc tế hôm 5/1 hóa ra không phải là HLV trưởng đội U19 Việt Nam, Graechen Guillaume, mà lại là HLV trưởng đội U19 AS Roma (Ý), ông Alberto De Rossi.Ông De Rossi được giới truyền thông quan tâm đặc biệt vì ông chính là cha đẻ của danh thủ nổi tiếng Daniele De Rossi, người đang khoác áo đội một AS Roma và là tuyển thủ quốc gia Ý.Ông Alberto De Rossi cũng là một cựu cầu thủ của AS Roma, đồng thời chính ông là người đã hướng dẫn con trai mình đến với sự nghiệp bóng đá, cũng như chọn chiếc áo màu bã trầu của đội bóng thành Rome để khoác áo.Về khi được hỏi về con trai mình, cũng như về phong cách thi đấu của Daniele De Rossi – một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu nước Ý và châu Âu hiện nay, ông Alberto De Rossi nói: “Nhiều người nhận định rằng lối chơi của con trai tôi chỉ thiên về phòng ngự, nhưng thật ra thì nó cũng tấn công không tồi”.“Trong bóng đá, lúc tấn công có phòng ngự và trong phòng ngự cũng sẵn sàng tư thế tấn công. Nên Daniele không đơn thuần là tiền vệ chỉ biết phòng ngự” – De Rossi cha nói thêm.Đánh giá rất cao khả năng chuyên môn của người con vốn còn nổi tiếng hơn cả mình, ông Alberto De Rossi cũng nhận xét thêm về lứa cầu thủ hiện tại của đội U19 AS Roma. Ông cho biết: “Trong thành phần của U19 AS Roma hiện nay, không có cầu thủ nào có phong cách giống Daniele, nhưng mỗi tiền vệ có một cách chơi khác nhau, các cầu thủ trẻ mà tôi có sở hữu những điểm mạnh khác”.AS Roma lâu nay không nổi tiếng ở khả năng đào tạo trẻ, đội một AS Roma đang thi đấu tại Serie A chủ yếu dựa vào những cầu thủ đến từ bên ngoài thành Rome và bên ngoài nước Ý.Dù vậy, đội bóng áo màu bã trầu thỉnh thoảng cũng giới thiệu được một số ít ngôi sao vươn lên từ lò đào tạo trẻ của chính họ, một trong những người nổi tiếng nhất là Daniele De Rossi (người kia chắc chắn phải là “hoàng tử thành Rome” Francesco Totti).Cũng trong số các đội U19 quốc tế có mặt tại TPHCM lần này, U19 Tottenham (Anh) cũng sở hữu một cầu thủ khá đặc biệt. Đấy là Cy Goddard, người đang mang trong mình 2 dòng máu Anh và Nhật Bản (cha người Anh, mẹ người Nhật Bản).

Khi Goddard tiết lộ thông tin mình có thể khoác áo đội tuyển Nhật Bản trong tương lai, chính HLV đội U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu đang ngồi kế bên cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Theo Kim Điền (Dân Trí)