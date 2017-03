Bộ mặt thật của bóng đá Trung Quốc

Cho đến nay, ít nhất 22 người, gồm một chủ tịch cùng các HLV, cầu thủ và quan chức các CLB ở Trung Quốc, đã lần lượt bị bắt, kể từ ngày Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào kêu gọi làm trong sạch nền bóng đá nước này. Những kẻ nhúng chàm đã góp phần khẳng định điều mà nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc lo lắng bao lâu nay: các giải đấu ở nước này đang bị những tiếng còi hắc ám chi phối. Trong số đó, Chủ tịch Tony Xu của Chengdu Blades đang được chú ý nhiều nhất, vì CLB này hiện thuộc quyền sở hữu của đội bóng Anh Sheffield United.









Chengdu Blades (áo đỏ), đội bóng đang bị “soi” kỹ nhất ở Trung Quốc

Dàn xếp tỷ số là… chuyện nhỏ



Tuy nhiên, như nhận xét của Li Chengpeng - tác giả một quyển sách nói về tệ nạn của bóng đá Trung Quốc, Tony Xu chỉ là một kẻ thuận theo thời thế, làm những chuyện mà bất kỳ ai ở vào vai trò của ông ta cũng đều làm như vậy! Con đường phạm tội của Tony Xu bắt đầu từ việc một lãnh đạo của Thành Đô tuyên bố sẽ phê duyệt cho ông ta mua 4 hecta đất trong khu quy hoạch phát triển của vùng. Đổi lại, Tony Xu phải giúp Chengdu Blades - đội bóng con cưng của thành phố này - trở lại Chinese Super League.



Vậy là Tony Xu quyết định dựa vào mối quan hệ ở Anh để âm thầm giúp Chengdu Blades “hóa rồng” bằng nguồn kinh phí do Sheffield United tài trợ. Đỉnh điểm của các vụ “đi đêm” mà Tony Xu thực hiện là mua độ của một quan chức thuộc đội Qingdao hồi năm 2007 để đảm bảo cho đội nhà thăng hạng. Theo báo cáo của các công tố viên, Tony Xu đã đánh đổi 3 điểm bằng khoản tiền 300.000 nhân dân tệ (27.000 USD), đồng thời hứa đầu tư 200.000 nhân dân tệ để đối tác sửa sang sân tập và nhà nghỉ của các cầu thủ.



Các hãng cá cược “phù phép”



Nhưng theo Nan Yong - PCT LĐBĐ Trung Quốc, nạn dàn xếp tỷ số ở nước này không chỉ bắt nguồn từ những kẻ chuyên đầu cơ trục lợi như Tony Xu. Dù cá cược bóng đá bị chính quyền Trung Quốc ngăn cấm, các hãng cá cược trực tuyến - đa số do các công ty ở Anh điều hành - hàng năm vẫn thu được hàng tỷ USD từ thị trường béo bở này. Do nguồn lợi nhuận kếch xù ấy, việc các hãng cá cược “nhúng tay” vào làm thay đổi kết quả các trận đấu ở Trung Quốc cũng chẳng có gì lạ.



Các tổ chức cờ bạc của Trung Quốc thậm chí còn dùng đến “chiêu” độc: họ mua đứt các CLB thuộc các Giải hạng Nhì, hạng Ba ở Phần Lan, Bỉ và các nước Đông Âu rồi thay ngay HLV và những cầu thủ giỏi nhất của những đội này khiến “đội nhà”... thua đậm, giúp họ tha hồ hốt bạc. So với các CLB nước ngoài, mua độ một CLB ở Trung Quốc là chuyện dễ như lấy đồ trong túi, bởi các trọng tài lẫn nhiều cầu thủ ngôi sao đang phải nhận mức lương rất thấp.



Chống lại vòi bạch tuộc của những đường dây cá cược kể trên rõ ràng là cuộc chiến không hề đơn giản đối với những người làm bóng đá Trung Quốc. Nhưng họ không còn chọn lựa nào khác, nhất là do tệ nạn này đang ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước. Trận bán kết Olympic 2008 đã khẳng định điều đó, khi các CĐV Trung Quốc trên khán đài liên tục kêu gọi chủ tịch LĐBĐ nước này từ chức. Một khi để cả thế giới phải chứng kiến cảnh ấy, bóng đá Trung Quốc phải diệt trừ tận gốc nạn dàn xếp tỷ số. Những vụ bắt bớ trong thời gian qua chỉ là bước khởi đầu.



Theo Báo Thể thao TPHCM