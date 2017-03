“Bồ” Ryan Giggs tay trong tay với bạn trai mới

Các tay săn ảnh đã bắt gặp người mẫu 28 tuổi đang tay trong tay thân mật với ca sĩ nhạc rap Ray J trong kì nghỉ tại Los Angeles hồi tuần trước, trước khi cô bay trở về Anh.

Imogen Thomas và rapper Ray J tại Los Angeles



Ray J trở nên nổi tiếng kể từ khi xuất hiện đoạn băng video quay cảnh “nhạy cảm” giữa anh với bạn gái cũ Kim Kardashian, người anh đã hẹn hò vào năm 2007.

Người đẹp Imogen tất nhiên cũng chẳng lạ lẫm gì với điều này khi bản thân cô cũng từng bị phát tán clip sex với bạn trai cũ trên mạng.

“Người tình” một thời của Ryan Giggs có vẻ rất hứng thú với buổi hẹn cùng ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Ray J khi họ cùng nhau uống champagne và đi dạo trên chiếc xe sang trọng Audi R8. Sau đó, Imogen đã phát biểu về buổi hẹn hò: “Cuộc gặp gỡ thật vui vẻ. Ray J quả là một anh chàng tốt bụng. Anh ấy đưa tôi đi chơi trên chiếc xe của anh ấy, điều này mới đáng yêu và tuyệt vời làm sao!”.

Imogen khá thân mật trong buổi hẹn hò với bạn trai mới

Ray J từng thực hiện chương trình hẹn hò thực tế For The Love of Ray J trên kênh VH1 vào năm 2009, và gần đây anh đã sản xuất một chuỗi chương trình thực tế cùng với chị gái Brandy.

Nhạc sĩ kiêm rapper, người đã từng phát hành 4 album, đã đón Imogen từ khách sạn nơi cô ở tại Los Angeles và người ta bắt gặp cả hai đi dạo quanh thành phố, cười đùa và tỏ ra rất thoải mái khi ở cạnh nhau.

Giống như các cặp đôi tuổi teen ở California, Ray J và Imogen cũng phóng xe dạo mát trên đường cao tốc và sau đó dừng chân để cùng nhau thưởng thức rượu champagne và trò chuyện thân mật. Trong một tấm hình, thậm chí Ray J còn dựa đầu vào vai người đẹp một cách khá tình cảm.

Imogen và Ray J cụng ly tại nhà hàng

Imogen cho biết cô chưa muốn tiến tới một mối quan hệ lãng mạn với chàng ca sĩ 30 tuổi này tại thời điểm hiện tại, nhưng cũng nói rằng cô hi vọng sẽ gặp lại Ray J vào lần tới khi cô đến Los Angeles: “Anh ấy quả là một chàng trai tốt và chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Tôi đã rất vui và tôi sẽ gặp anh ấy khi tôi trở lại LA”.

Theo Thúy Hạnh (Dân trí)