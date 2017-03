Bốc thăm bán kết Champions League: R. Madrid gặp Dortmund; Barca gặp Hùm Xám

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, nhà cái vẫn tin rằng Barca là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, dù rằng tỉ lệ cược có giảm đôi chút.



Tỉ lệ cược cho chức vô địch mới nhất của Barca là đặt 4 ăn 7 trong khi trước đó là đặt 8 ăn 13.



Real Madrid vẫn là ứng cử viên số hai với tỉ lệ cược đặt 8 ăn 15 so với đặt 4 ăn 9 trước đó.



Tỉ lệ cược của Bayern Munich là đặt 1 ăn 3 so với đặt 2 ăn 5 trước đó.



Đứng chót là Dortmund, có tỉ lệ đặt 1 ăn 6 so với đặt 2 ăn 13 trước đó.