Bốc thăm Tứ kết Capital One Cup: Miếng ngon cuối cùng

Đêm qua, trong loạt trận thuộc vòng 4 Capital One Cup, Man City đã bất ngờ để thua Newcastle 0-2 ngay tại sân nhà Etihad. Với thất bại này, thầy trò Manuel Pellegrini đã chính thức trở thành cựu vương ở sân chơi vốn quen với cái tên League Cup.



Trận chung kết được chờ đợi nhất tại Capital One Cup mùa này

Cùng với thất bại trước đó của Man Utd, Arsenal, Everton, các CĐV bóng đá Anh lo ngại Capital One Cup năm nay sẽ thiếu đi sự hấp dẫn ở các vòng cuối do sân chơi này chỉ còn sót lại 3 đội bóng thuộc hạng đại gia là Tottenham, Liverpool và Chelsea. Rất may, 3 đội bóng này đã tránh được 1 cuộc đụng độ ở vòng tứ kết.

Cụ thể, theo kết quả bốc thăm Tứ kết Capital One Cup đêm qua, Chelsea sau khi vượt qua Shrewsbury Town sẽ chạm trán Derby County, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 2 nước Anh (Championship). Liverpool cũng đụng độ 1 đối thủ đến từ giải hạng 2 là Bournemouth, đội bóng vừa hạ West Brom với tỉ số 2-1.

Trong khi đó, Tottenham sẽ có màn so tài với Newcastle, đội bóng vừa xuất sắc đánh bại Man City 2-0 ở Etihad. Khác biệt là Spurs được thi đấu trên sân nhà White Hart Lane, trong khi Chelsea và Liverpool phải làm khách.

Trận đấu còn lại ở Tứ kết Capital One Cup mùa này là màn so tài giữa Sheffield Utd và Southampton, đội bóng đã vất vả vượt qua Stoke với tỉ số 3-2 ở Britannia đêm qua. Ở trận đấu này, tiền đạo Graziano Pelle tiếp tục tỏa sáng với 1 cú đúp.

Kết quả bốc thăm trên đã sẽ ra một vòng bán kết và chung kết hấp dẫn nếu 4 đội bóng được đánh giá cao hơn là Tottenham, Chelsea, Liverpool và Southampton cùng giành chiến thắng.

Theo lịch, loạt trận Tứ kết Capital One Cup mùa này sẽ diễn ra vào ngày 15/12 tới. Kể từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách (19 và 26/1/2015). Trận chung kết sẽ diễn ra tại Wembley vào ngày 1/3.

KẾT QUẢ BỐC THĂM TỨ KẾT CAPITAL ONE CUP

Tottenham vs Newcastle

Derby vs Chelsea

Bournemouth vs Liverpool

Sheffield United vs Southampton

Theo Thành Nam (Bongdaso)