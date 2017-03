Bốc thăm vòng 3 Capital One Cup: FA ưu ái ông lớn!

Đêm qua, LĐBĐ Anh (FA) đã tiến hành bốc thăm vòng 3 cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup). Kết quả, tất cả các đại gia nước Anh đều có thể mỉm cười bởi họ đã không phải đụng độ nhau quá sớm.



Arsenal sẽ chạm trán Southampton ở vòng 3 Capital One Cup

Arsenal là đội bóng bắt phải lá thăm khó nhất khi phải đụng độ Southampton. Tuy vậy, thầy trò Arsene Wenger lại được ưu ái với lợi thế sân nhà Emirates. Đây cũng là lợi thế chung của các ông lớn khác như Chelsea, Liverpool, Man City và Tottenham.

Nhà vô địch Capital One Cup mùa trước, Man City sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Sheffield Wednesday, đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 nước Anh (Championship). Trong khi đó, Chelsea sẽ mở màn cúp Liên đoàn Anh mùa này bằng màn tái ngộ Bolton Wanderers.

Cũng ở vòng 3 Capital One Cup, Liverpool sẽ gặp lại Middlesbrough, đội bóng đã từng có nhiều năm chinh chiến ở Premier League trước khi ngụp lặn ở giải hạng 2 nước Anh. Người hàng xóm Everton khó khăn hơn do phải làm khách trên sân Swansea.

Vòng 3 Capital One Cup còn có một trận đấu đáng chú ý khác, đó là cuộc đọ sức giữa Tottenham và Nottingham Forest tại White Hart Lane.

Theo lịch, các trận đấu thuộc vòng 3 Capital One Cup sẽ diễn ra vào ngày 22/9. Trong trường hợp không phân thắng bại, các trận đấu này sẽ đá thêm giờ hay xa hơn là phân định thắng thua trên loạt đấu súng.

Kết quả bốc thăm vòng 3 Capital One Cup

Chelsea vs Bolton Wanderers

Arsenal vs Southampton

West Brom vs Hull City

Crystal Palace vs Newcastle

Leyton Orient vs Sheffield United

Cardiff vs Bournemouth

Sunderland vs Stoke

Derby vs Reading

Liverpool vs Middlesbrough

MK Dons vs Bradford

Man City vs Sheffield Wednesday

Burton Albion vs Brighton & Hove Albion

Swansea City vs Everton

Shrewsbury Town vs Norwich City

Fulham vs Doncaster Rovers

Tottenham vs Nottingham Forest

Theo Phương Minh (Bongdaso)