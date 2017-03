Bốc thăm vòng 3 FA Cup: ‘Ông lớn’ dễ thở

ĐKVĐ FA Cup Arsenal sẽ khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình bằng cuộc đụng độ với “mèo đen” Sunderland trên sân nhà Emirates.

Man City cũng phải đối đầu với một CLB khác thuộc Premier League là Norwich nhưng họ phải đá trên sân khách.

Trong khi đó các ông lớn còn lại chỉ gặp các đội hạng dưới. Liverpool gặp đội hạng 4 Exeter City trên sân khách. Trong khi đó, Man United sẽ gặp Sheffied United (CLB thuộc League One) trên sân Old Trafford còn Chelsea dễ thở nhất khi chỉ phải đá với Scunthorpe United (League Two) hoặc Leyton Orient (League three) trên sân nhà.



Man United đã không giành được FA Cup 11 năm qua.

Tâm điểm của vòng đấu này tất nhiên là cuộc đụng độ “không mong đợi” giữa Tottenham và Leicester City, đội đang dẫn đầu giải ngoại hạng Anh sau 15 vòng đấu.

Các trận đấu của vòng 3 FA Cup sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày từ 8 đến 11-1-2016.

Kết quả bốc thăm phân cặp vòng 3 FA Cup:

Watford vs Newcastle United

West Bromwich Albion vs Bristol City

West Ham United vs Wolverhampton Wanderers

Salford City hay Hartlepool United vs Derby County

Exeter City vs Liverpool

Tottenham Hotspur vs Leicester City

Colchester United vs Charlton Athletic

Peterborough United vs Preston North End

Northampton Town vs MK Dons

Arsenal vs Sunderland

Newport County vs Blackburn Rovers

Ipswich Town vs Portsmouth

Birmingham City vs Bournemouth

Wycombe Wanderers vs Aston Villa

Sheffield Wednesday vs Fulham

Oxford United vs Swansea City

Brentford vs Chesterfield Kỳ hoặc Walsall

Bury vs Bradford City

Manchester United vs Sheffield United

Everton vs Dagenham and Redbridge hoặc Whitehawk

Southampton vs Crystal Palace

Eastleigh vs Bolton Wanderers

Nottingham Forest vs Queens Park Rangers

Carlisle United vs Yeovil Town

Chelsea vs Leyton Orient hoặc Scunthorpe

Doncaster Rovers vs Stoke City

Leeds United vs Rotherham United

Cardiff City vs Grimsby Town hoặc Shrewsbury Town

Huddersfield Town vs Reading

Middlesbrough vs Burnley

Norwich City vs Manchester City

Hull City vs Brighton & Hove Albion

* Các trận đấu sẽ diễn ra trong ngày 8, 9, 10 và 11-1-2016