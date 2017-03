Boca Juniors có nhiều cổ động viên nhất thế giới

Sân vận động Bombonera của Boca. (Nguồn: flickrhivemind.net)

Theo hãng tư vấn tiếp thị thể thao Gerardo Molina-Euromericas, câu lạc bộ từng được siêu sao Diego Maradona đầu quân bỏ xa đội đứng ngay sau danh sách là Benfica, đội bóng được 38,8% người dân Bồ Đào Nha ủng hộ.



Cuộc thăm dò mới nhất do Cục quản lý các cơ quan truyền thông Argentina tiến hành cho thấy Boca và kỳ phùng địch thủ River Plate thu hút tới 73% những người đam mê trái bóng tròn tại Argentina. Số cổ động viên còn lại thuộc về Independiente (4,8%), San Lorenzo (3,3%) và Racing (3,2%)...



Theo bảng xếp hạng tháng 8 của Liên đoàn lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế (IFFHS), Boca là đội mạnh thứ 4 thế giới, với 292 điểm, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng tháng trước đó và chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ 3 là Real Madrid. Đứng đầu danh sách là Barcelona (346 điểm) và đứng thứ 2 là Universidad de Chile (317).



Tuy nhiên, xét về số lượng tuyệt đối cổ động viên, câu lạc bộ Flamengo lại giữ vị trí quán quân, bởi được 39,1 triệu người dân Brazil ngưỡng mộ. Xếp sau danh sách là Chivas (Mexico -33,8 triệu), Aguilas del América (Mexico-29,4 triệu), Corinthians (Brazil-28 triệu) và Juventus (Italy-26,3 triệu).



Kết quả xếp hạng trên dựa vào các cuộc điều tra dư luận được các hãng tư vấn của Brazil, Argentina, Mexico, Tây Ban Nha, Đức, Italia, Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Hà Lan và Nhật Bản thực hiện tại nước mình./.