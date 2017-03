Bơi khỏi vùng trũng vẫn thấy trũng

Trong chín bảng đấu, duy nhất bảng F có U-19 Việt Nam cùng các đội Úc, Hong Kong, Đài Loan là thi đấu ở sân trung lập. Nguyên do hết sức kỳ quặc: Hong Kong nhận đăng cai nhưng sau đó từ chối khiến LĐBĐ châu Á (AFC) trở tay không kịp. AFC nhờ Việt Nam cứu bồ nhưng VFF xác định chỉ có bầu Đức có cầu thủ dự giải này là máu nên tính đưa về Gia Lai. Nghiệt nỗi Gia Lai không đủ điều kiện tổ chức của AFC là ít nhất phải có hai khách sạn 5 sao (cho các đội và ban tổ chức) nên VFF từ chối đăng cai thay và AFC phải “ôm” hết. Do thủ phủ AFC ở Malaysia nên AFC kéo hết bốn đội về Malaysia thi đấu (nghịch lý là Malaysia cũng có đội U-19 nhưng lại phải qua nước khác thi đấu vòng loại). Thế là bốn đội được đẩy đến bang Selango (chứ không ở thủ đô Kuala Lumpur) ăn, ở, tập luyện và thi đấu. Tại đây tất nhiên tiện nghi ở khách sạn thì cỡ 5 sao nhưng ăn uống thì các cầu thủ và ban huấn luyện ta than trời do thua xa và không hợp khẩu vị như hồi ở Indonesia đá giải U-19 Đông Nam Á. Đến khi tính đến chuyện mời chuyên gia dinh dưỡng của ta sang và mời đầu bếp sang thì mọi chuyện lại vướng vào khâu thủ tục, bởi không phải cái gì muốn chen ngang với kế hoạch của ban tổ chức cũng được duyệt.

U-19 Việt Nam tạo cơn mưa bàn thắng vào lưới U-19 Đài Loan. Ảnh: CTV

Lứa U-19 Việt Nam sau HCB Đông Nam Á được kỳ vọng rất nhiều nhưng ở bên các em mới thấy nỗi lo bởi chấn thương nhiều quá. Ngoài những chấn thương nặng như Xuân Trường, Trùm Tỉnh… là hàng loạt chấn thương như cổ chân hay căng cơ… do tác động từ việc quá tải chưa hồi phục kịp ở sân chơi Đông Nam Á. Bây giờ điều ban huấn luyện lo nhất là đừng ai bị chấn thương nữa kẻo không đủ đội hình để đá hoặc lắp ghép rối tung lên.

Ngoài ra, lại thêm một bất lợi đó là duy nhất bảng F có U-19 Việt Nam là đá sớm xong xuôi rồi các bảng khác mới vào cuộc. Vì thế mà nếu không nhất bảng F thì cũng rất khó tranh suất vớt dành cho sáu đội nhì bảng có thành tích tốt nhất do những bảng khác có thể nhìn và điều chỉnh lúc ta bị động.

Bơi ra vùng trũng tưởng sẽ hết trũng thế mà…

U-19 Việt Nam - U-19 Đài Loan: 6-1 Hôm qua (3-10), U-19 Việt Nam ra quân trận đầu tại bảng F vòng loại U-19 châu Á và đã có chiến thắng đậm trước Đài Loan 6-1. Một bước khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. U-19 Việt Nam thiếu vài trụ cột trong đội hình xuất do chưa lành hẳn chấn thương nhưng đội vẫn nêu quyết tâm cao nhất - thắng và phải thắng càng nhiều bàn càng tốt để phòng ngừa tranh hiệu số phụ, dành cho sáu đội nhì bảng có thành tích tốt vào vòng chung kết cùng chín đội nhất của chín bảng. Diễn tiến trên sân cho thấy U-19 Đài Loan thua kém đội cùng tuổi của Việt Nam rất nhiều. Bộ đôi “sát thủ” của U-19 Việt Nam gồm Công Phượng và Văn Toàn phối hợp nhau cực kỳ ăn ý. Công Phượng hoàn thành cú hat trick vào các phút 12, 54 và 58. Còn Văn Toàn thực thi cú đúp vào các phút 21 và 60. Sau khi đã có năm bàn thắng, HLV Graechen Guillaume rút Văn Toàn ra nghỉ và Lâm Ti Phông được tung vào. Không hảo danh cầu thủ vừa đoạt ngôi vô địch U-19 toàn quốc năm 2013 trong màu áo U-19 Khánh Hòa, Ti Phông đã ghi bàn thứ sáu cho U-16 Việt Nam. Những phút cuối trận, Wang Li An ghi bàn danh dự cho Đài Loan. Trận cùng bảng trước đó, U-19 Úc thắng U-19 Hong Kong 7-0. Như vậy sau lượt trận đầu tiên, U-19 Việt Nam xếp thứ nhì sau U-19 Úc. 17 giờ ngày mai (5-10), U-19 Việt Nam gặp U-19 Hong Kong. DA

NGUYỄN NGUYÊN