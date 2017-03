Bom tấn: Mourinho và Ronaldo khăn gói đến M.U

Cristiano Ronaldo đang để ngỏ cánh cửa quay trở lại Nhà hát của những giấc mơ sau khi từ chối ký hợp đồng mới với Real Madrid.







Giao kèo hiện tại của CR7 ở Bernabeu còn thời hạn 2 năm rưỡi. Ronaldo sẵn sàng chấp nhận thực hiện hết hợp đồng để ép lãnh đạo đội bóng Hoàng gia phải bán anh, nhằm thu về khoản phí chuyển nhượng, sau khi gia nhập CLB hồi năm 2009.

Ronaldo đã chán đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha?



Gã nhà giàu nước Pháp - Paris Saint-Germain là đội muốn có chữ ký của Ronaldo nhất. Nhưng tuyển thủ người Bồ Đào Nha hi vọng được trở lại Old Trahford, nơi anh từng có những ngày tháng tươi đẹp khởi đầu sự nghiệp.



Man City cũng theo sát mọi diễn biến trong thương vụ Ronaldo. Trong khi các ông hoàng Qatar ở PSG đánh tiếng, sẵn sàng vung 90 triệu bảng hòng có được sự phục vụ của CR7.



Mới đây, nhà ban lãnh đạo Real đã đề nghị Ronaldo bản hợp đồng gia hạn đến 2018, tăng mức lương từ 10 triệu bảng lên 15 triệu bảng/năm. Tuy nhiên, tiền bạc không phải vấn đề mấu chốt.



Trở lại thời điểm hồi tháng 9 vừa qua, Ronaldo bất ngờ tuyên bố mình cảm thấy "buồn chán" với cuộc sống ở Real và quay sang đổ lỗi cho các thành viên tại CLB.

Cả Mou và Ronaldo đang tìm bến đỗ mới

Hình ảnh của CR7 ở xứ sở bò tót cùng ngày càng giảm giá trị, dù anh vẫn nổ súng đều đặn trên các mặt trận. Ngôi sao 27 tuổi này cho rằng, mình không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các nhân vật chóp bu tại Bernabeu.



Gần 4 tháng sau khi bày tỏ sự bất mãn, Ronaldo cảm thấy mọi chuyện cần phải thay đổi. Đó là lý do vì sao anh sẵn sàng dứt áo rời Madrid thời gian tới.



Về phần Jose Mourinho, ông cũng là một trong những ƯCV nặng kí có thể kế vị Sir Alex Ferguson ở Old Trafford. Nhiều khả năng chiến lược gia Bồ Đào Nha sẽ rời Real hè tới, trong bối cảnh nội bộ đội bóng bắt đầu rối như cánh hẹ do xuất hiện những cuộc đấu đá ngầm.



Dù để có được chữ ký của người cũ Cristiano Ronaldo, Man Utd sẽ phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ. Nhưng lợi ích về mặt kinh tế cũng rất lớn nếu M.U thành công, cộng thêm việc mời về Mourinho dẫn dắt đội bóng.

