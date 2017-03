Bóng đá nữ VĐQG: TP.HCM vô địch lượt đi

Trận đấu lập kỷ lục với 12.000 khán giả đến sân cổ vũ rất sôi động đã tạo nên hiệu ứng phấn chấn tâm lý cho các cô gái đá bóng. Chủ nhà chơi không hay hơn nhưng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, TP.HCM lại là đội chiến thắng với bàn duy nhất do lão tướng Kim Chi ghi ở phút 63.

Sau năm trận, các đội tạm nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia (ngày 5-4), chuẩn bị vòng chung kết bóng đá nữ châu Á (từ ngày 19 đến 30-5 tại Trung Quốc). Ngày 9-6 khai mạc lượt về bóng đá nữ vô địch quốc gia trên sân Thống Nhất.

+ Bảng xếp hạng sau vòng 5: 1. TP.HCM (10 điểm); 2. Hà Nội Tràng An 1 (9); 3. Than Khoáng sản Việt Nam (8); 4. Phong Phú Hà Nam (7); 5. Gang thép Thái Nguyên (3); 6. Hà Nội Tràng An 2 (2).

THANH THANH