“Bóng đá phải thực dụng”

Sức mạnh tinh thần Ông Mai Đức Chung tâm sự sau mỗi trận thắng, ông đều thở phào sảng khoái như vừa giải xong bài toán khó trong một kỳ thi. Ông nói: “Trận nào tôi cũng căng thẳng như nhau với các dạng toán khó. Thú thật là Thanh Hóa thắng trận phải có thêm nhiều may mắn nữa. Ví như trận ngược dòng B. Bình Dương nhờ đối thủ… tự thua do một cầu thủ để bóng chạm tay bị phạt đền. Hay trận thắng sân khách SL Nghệ An, các cầu thủ của tôi tập trung đến phút chót mới thắng. Nói chung Thanh Hóa có một khao khát mãnh liệt và sức mạnh tinh thần rất cao mới có được vị trí như bây giờ”.