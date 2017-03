"Bóng Đồng" Franck Ribery: Họ nợ anh một lời xin lỗi!

Nhưng thật ra số đông đều hiểu Quả bóng Vàng của anh đã bị người ta cố tình lấy đi từ ngày 20/11/2013 – khi FIFA đưa ra một quyết định khó hiểu là gia hạn thời gian bỏ phiếu.

Ở trước thời điểm FIFA bất ngờ gia hạn thời gian bỏ phiếu, không nhiều người nghi ngờ cơ hội chiến thắng của Ribery. Các nhà cái cũng đưa ra tỉ lệ áp đảo dành cho tiền vệ người Pháp so với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Nhưng chỉ với một quyết định của FIFA, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Ronaldo từ vị thế lép vế so với Ribery bỗng trở thành không có đối thủ. Thậm chí, nếu chiếu theo tỉ lệ đặt cược 33 ăn 1 mà các nhà cái đưa ra trước đêm Gala, thì còn có thể khẳng định Ronaldo đã chắc chắn bỏ túi Quả bóng vàng.



Ronaldo đã ghi tổng cộng 69 bàn thắng trong năm 2013. Nhưng có lẽ ngay cả ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng chẳng thể phủ nhận rằng 4 pha làm bàn trong 2 trận play-off với Thụy Điển là những bàn thắng quan trọng nhất giúp anh giành Quả bóng Vàng. Đấy sẽ là những pha bàn thắng vô nghĩa trong cuộc đua QBV nếu chiếu theo thời hạn bỏ phiếu cũ. Nhưng thật kì lạ là sau khi Ronaldo bất ngờ tỏa sáng rực rỡ thì FIFA lại đưa ra quyết định chưa có tiền lệ trong lịch sử: gia hạn thời gian bỏ phiếu, đồng thời cho phép những người đã bầu chọn được phép thay đổi phiếu bầu.



Và dĩ nhiên, người ta dễ dàng bị choáng ngợp bởi màn trình diễn siêu hạng đúng lúc của Ronaldo để bỏ phiếu cho anh này, giúp CR7 tạo nên một cú lội ngược dòng. Cho dù, trên thực tế, nếu Ronaldo xuất sắc đến thế trong cả quá trình thì ĐT Bồ Đào Nha đầy rẫy ngôi sao đã không phải đến Brazil bằng vé vớt, trong một bảng đấu mà đối thủ đáng kể nhất chỉ là…ĐT Nga (còn Pháp thì đen đủi phải nằm cùng bảng với Tây Ban Nha).



Không ai có thể giải thích tại sao FIFA lại hành xử như thế. Do áp lực của truyền thông sau “màn lên đồng” của Ronaldo, hay đấy đơn giản chỉ là hành động chữa cháy của Chủ tịch Blatter sau khi dính vạ miệng công khai ủng hộ Messi và khiến Ronaldo nổi đóa? Nhưng dù lí do là gì thì rõ ràng FIFA vẫn nợ Ribery một lời xin lỗi. Một giải thưởng danh giá và uy tín như QBV mà lại được tổ chức nghiệp dư, tùy hứng như thế. Quyết định của FIFA giống như một món quà mà Ban tổ chức dành tặng riêng cho Ronaldo. Nó tạo điều kiện cho QBV được định đoạt bởi những thành tích mang tính chất ngắn hạn ở thời điểm chốt phiếu, thay vì xét thành tích trong cả 1 năm. 5 danh hiệu trong 1 năm của Ribery chẳng có chút trọng lượng gì so với 4 bàn thắng trong 2 trận đấu ngắn ngủi của Ronaldo.



Ai đó có thể vin vào Bayern Munich sở hữu một tập thể quá xuất sắc để chối bỏ vai trò cá nhân của Ribery. Nhưng hãy nhớ lại, ai là người khởi xướng cả 2 bàn thắng cho Bayern Munich tại trận CK Champions League? Ai là người sút cháy lưới P.Cech mở màn cho cú lội ngược dòng của CLB xứ Bavaria ở trận tranh Siêu Cúp Châu Âu? Ai là người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất các Cúp Châu Âu? Ai là người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Giải vô địch thế giới các CLB? Tất cả đều chỉ có chung một đáp án: Ribery.



Gã mặt sẹo vẫn luôn là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình của Bayern Munich, là ngôi sao của những trận đấu lớn – người luôn biết tỏa sáng ở những thời điểm quyết định. Ngược lại Ronaldo có gì ở mùa giải vừa qua? Một con số 0 tròn trĩnh: không danh hiệu tập thể và cũng chẳng có danh hiệu cá nhân ở bất kì giải đấu nào (Messi mới là người giành Chiếc giày vàng). Ấy vậy mà, chiếc phao cứu sinh của FIFA lại giúp Ronaldo giành QBV một cách ngoạn mục.



Vợ của Ribery đã chuẩn bị sẵn vị trí để trưng bày QBV trong gia đình. Nhưng chắc chắn giờ thì tiền vệ người Pháp cũng chẳng cần bận tâm nhiều đến một giải thưởng (vốn đã đầy cảm tính và năm nay lại còn bị tổ chức theo hướng bất lợi cho cá nhân anh) đấy nữa. Có lẽ, thứ mà Ribery cần hơn là một lời xin lỗi từ FIFA cho những bất công mà anh đã phải gánh chịu, mà nói như Ribery là: “Tôi không thể thấy được sự logic, nếu tôi không giành bóng Vàng”. Đơn giản lắm, thứ logic và công lý ấy đã bị FIFA lấy đi mất rồi.