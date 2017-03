Bóng tối của ông bầu và khe cửa hẹp

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có thể sẽ trở lại ngôi đầu bảng nếu ở vòng 25, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T hòa nhau. Tuy nhiên, khả năng này cực khó bởi sự ảnh hưởng của bầu Hiển, đồng thời cả chủ nhà lẫn đội khách đều không muốn để “ngư ông đắc lợi”.

HLV Phan Thanh Hùng là người của ai?

Có một góc nhìn của dư luận khi nhận định chiếc cúp vô địch V-League 2016 đang nằm trong tay HLV Phan Thanh Hùng. Người ta phân tích việc ông bất ngờ rời Hà Nội T&T của bầu Hiển trước mùa giải một tuần với lý do cần nghỉ ngơi để chăm sóc vợ con ở Đà Nẵng vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Bởi không lâu sau đó, ông Hùng về đội Than Quảng Ninh cùng lúc bầu Hiển chìa tay ra tài trợ cho bóng đá đất mỏ.

Dư luận đặt ra khả năng HLV Phan Thanh Hùng làm động tác giả chia tay Hà Nội T&T rồi bất thình lình… đi công tác dưới sự điều động của bầu Hiển. Bởi không dễ gì bầu Hiển lại chia tay một HLV có công lớn với hai chức vô địch và bốn ngôi á quân V-League chỉ sau sáu mùa gắn bó với mình.

HLV Phan Thanh Hùng cũng không thể bị sa thải vì chẳng có dấu hiệu rạn nứt ở đội bóng cũ. thậm chí ông còn được bầu Hiển “cưng như cưng trứng” với tư cách công thần. Cho nên việc ông Hùng về đội Than Quảng Ninh là một cách ghi điểm của bầu Hiển nhằm thuận tiện cho việc làm ăn trong lúc ông có quá nhiều đội đang đá V-League.

Ông Hùng cũng không quá khó để cho cầu thủ Than Quảng Ninh chơi một cách sòng phẳng với Hà Nội T&T làm nên một trận cầu căng thẳng và kịch tính. Ông quá hiểu các học trò cũ của mình lẫn đàn em Chu Đình Nghiêm đang kế thừa sản phẩm Hà Nội T&T do ông gầy dựng suốt sáu mùa bóng.

Có nhiều ý kiến nhấn mạnh HLV Phan Thanh Hùng khó xử khi gặp lại đội bóng cũ. nhưng thật ra ông thoải mái vì chẳng làm gì thiệt cho ông chủ đứng trong bóng tối có tầm ảnh hưởng đến các đội bóng mà mình tài trợ.





Bầu Hiển rất điềm đạm nhưng ẩn chứa quyền lực của một ông bầu có thể điều động nhiều HLV dưới tay ông. Ảnh: XUÂN HUY

Cơ hội nhỏ nhoi của Hải Phòng

Hai trận còn lại, Hải Phòng chỉ còn chơi với chủ sân Long An đá bằng đội hình hai vì dưỡng quân cho trận play off và lượt cuối tiếp SL Nghệ An đã hết động lực. Vì thế 6 điểm cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng là trong tầm tay. chỉ cần một bước sẩy chân của hai đội xếp trên có cùng điểm số thì ngôi vô địch về tay Hải Phòng.

Cơ hội đầu tiên cho Hải Phòng chính là hai đối thủ có cùng 44 điểm này sẽ đụng độ nhau ngay ở vòng 25. Điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá nếu cả hai chịu đá thật và Hải Phòng đang rất mong một kết quả hòa giữa họ.

Bên cạnh đó, bóng đá Hải Phòng có quyền mơ ước các đối thủ của Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh ở lượt cuối không dễ buông. HLV Võ Đình Tân nói ông không muốn làm “chân gỗ” khi Sanna Khánh Hòa tiếp khách Than Quảng Ninh. Đội bóng phố biển trọng danh dự và muốn cống hiến cho khán giả nhà bằng tiếng nói trung thực của một người trong cuộc.

Tương tự, Thanh Hóa sẽ làm khách Hà Nội T&T trận cuối cũng là một kẻ phá bĩnh ngang tàng và nếu họ chịu đá thì không dễ cho ai bắt nạt.