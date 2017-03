‘Boxing day’: Khi ông Noel không chịu mặc áo đỏ

MU với sự xuất hiện của nhiều fan mặc áo đỏ đội nón Noel đỏ trên khán đài nhưng lại không có cơ hội được mở quà ngày “boxing day”.

Khi ông Van Gaal ôm đầu thất vọng muốn tự mình ra đi

MU lại nhạt nhòa nhưng cái chính là những cầu thủ không còn náo nức với tinh thần của “quỷ đỏ” ngày nào nữa. Họ thua dễ trước Stoke City 0-2 trong một trận đấu mà MU lại cầm bóng nhiều hơn, lại chuyền ngang và chuyền về nhiều hơn mà không có những đường chuyền hay cú sút quyết định.

Cũng sau trận đấu trên, các hãng cá cược đã “đóng khung” không nhận “kèo” sa thải Van Gaal nữa vì sợ phá sản. Khi được hỏi về tương lai mình sau trận thua tiếp theo của MU, HLV Van Gaal chia sẻ: “Nếu phải rời Old Trafford thì tôi sẽ ra đi vì bản thân mình chứ không để bị sa thải. Tôi sẽ nói chuyện một cách cụ thể và đặt hết các vấn đề lên bàn với lãnh đạo đội MU…”.

Công bằng mà nói thì hai bàn thua của MU là do hai lỗi phòng ngự của MU. Nếu bàn đầu do Depay “kiến tạo” để Johnson nhận bóng chuyền cho Krkic ghi bàn thì bàn thứ hai lại do Carrick và Herrera bỏ lỏng Arnautovic.

Nguyên nhân sâu xa cần phân tích là cầu thủ MU đang đi vào vết xe đổ của cầu thủ Chelsea hay họ thực sự tệ đến mức đánh mất bản sắc của “quỷ đỏ”.

Dù sao thì cũng khó để Van Gaal ngồi lâu trên chiếc ghế HLV trưởng.





HLV Van Gaal ôm đầu thất vọng và đã tính đến chuyện đi hay ở của mình chứ không chờ để bị sa thải. Ảnh: GETTY IMAGES

Arsenal và cú giáng đau điếng

Arsenal trước cơ hội lên ngôi đầu và hừng hực khí thế khi đã giành chiến thắng trước Man. City ở vòng đấu trước lại bất ngờ ngã ngựa quá đau trước Southampton. Lạ ở chỗ khi kiên cường với những đối thủ lớn và đang lên như diều thì Arsenal lại choáng ngợp trước “ánh đèn” trên sân của Southampton.

Thông tin Leicester City bị Liverpool đánh bại tưởng sẽ là động lực để Arsenal mở quà nhưng một lần nữa, trong giai đoạn quyết định thì các cầu thủ Arsenal lại khiến những CĐV của họ tin rằng ông Noel không mặc áo đỏ.

Có quá nhiều cầu thủ Arsenal thi đấu dưới phong độ và đây được xem là đấu trận tồi tệ nhất của các pháo thủ. Trong khi Man. City có màn hủy diệt Sunderland đến 4-1 và Tottenham với sự thăng hoa của Hary Kane đã hạ Norwich City 3-0 củng cố chắc ở tốp 4 thì cú đấm đến 4-0 mà Southampton tàn sát Arsenal khiến mọi người ngỡ ngàng. Cuco Martina (phút 19), Shane Long (phút 55, 90) và Fonte ở phút 59 cho thấy Arsenal thua toàn diện.

Cùng lúc Chelsea trong ngày ra mắt của HLV Guus Hiddink trên sân nhà đã để đội mới lên hạng Watfford cầm hòa 2-2 trong một trận đấu thiệt đơn thiệt kép.

Ngược lại thì Swansea và Everton cũng có quà Giáng sinh cho CĐV của mình khi thắng tối thiểu trước West Bromwich và Newcastle.

Leicester vẫn giữ được vị trí đầu bảng, Arsenal vẫn xếp sau khi để thua 2 điểm và Man. City đã bám sát hai đội trên với cách biệt 3 điểm và 1 điểm.