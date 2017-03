Brazil có hóa giải được lời nguyền?

Lời nguyền đấy đến bao giờ mới được các cầu thủ Olympic Brazil gỡ bỏ. Lần này họ cũng mang những kỳ vọng nhưng…

Số phận…

Đã biết bao lần các cầu thủ Brazil cận kề chức vô địch nhưng rồi họ lại gãy đau đớn. Cứ như là trò đùa của số phận, lời nguyền Brazil không thể vô địch Olympic dù họ xưng hùng xưng bá ở sân chơi thế giới.

Brazil với lứa U-23 + 3 tại Olympic London có lúc được xem là một đội bóng không có đối thủ khi mà những nhân vật tiếng tăm của làng cầu quốc tế như Đức, Ý… đều không có mặt. Ứng viên hàng đầu Tây Ban Nha thì đã sụp đổ sớm sau một vòng loại thất bát không bàn thắng khiến con đường của Brazil càng thêm thênh thang.

Họ từng có những chiến thắng hủy diệt, từng có lối chơi thêu hoa dệt gấm và từng tỏ rõ sức mạnh của một đối thủ đang trên con đường chinh phục ngôi vua mà hàng chục năm qua họ hằng ao ước. Nhưng lịch sử bóng đá Brazil lại cho thấy họ càng được kỳ vọng bao nhiêu thì lại càng dễ “đột tử” bấy nhiêu.

Brazil chưa gặp thuốc thử cần thiết liệu có đủ bản lĩnh để vô địch lần đầu? Ảnh: GETTY IMAGES

Và đúng là Olympic này Brazil có vẻ như chưa gặp một đối thủ thực thụ nên khả năng chịu đựng lẫn thích ứng của các cầu thủ vẫn chưa đủ độ chín như lứa cầu thủ đàn anh họ vẫn va chạm và dày dạn lên từng ngày.

Bài học từ sự chủ quan và tự mãn còn đó

Xem Brazil đá và nhìn Neymar không khó để nhìn ra Brazil cứ muốn trình diễn và muốn “quét” các đối thủ. Brazil bây giờ nặng phần trình diễn và có lúc thi đấu ngẫu hứng thiếu kỷ luật về đấu pháp. Một phần do họ gặp những đối thủ quá non và thậm chí là vừa sức cũng không có. Trận thắng dễ Ai Cập ở hiệp 1 rồi hiệp 2 như mê ngủ để thua hú hồn hai bàn và suýt mất điểm là một minh chứng. Đến khi dư dả rồi xem Brazil hủy diệt New Zealand thấy thích thật nhưng lại lo lo bởi họ “say” quá và vô tư quá.

Xem Olympic Brazil đá vẫn có cái cảm giác họ chơi bóng và trình diễn thứ bóng đá nghệ thuật nhưng cũng từ đấy lại thấy e ngại cho giấc mơ vô địch Olympic của người Brazil mà quá ít vật cản và ít trở ngại.

Nó cũng giống như người Đức ở Euro 2012 vừa qua vào bán kết rất ngọt để rồi thua Ý vì biết quá ít về đối thủ và thiếu sự dày dạn lẫn thử thách trên con đường chinh phục ngôi vua.

“Vua” Olympic hay “vua” World Cup hoặc bất kỳ những giải đấu nào cũng rất cần những thử thách về nhiều mặt và cả sự chịu đựng trên con đường đên ngôi vương.

Brazil thì quá ít những thử thách đấy. Họ ít lấm lem bùn đất và mang dáng dấp của một công tử nhiều hơn là “quan võ”.

ĐỨC TRƯỜNG