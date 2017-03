BTV 2015: Hú hồn chủ giải vào bán kết bằng... lá thăm

Cuối cùng B. Bình Dương và SVHQ hòa nhau 2-2. Theo điều lệ giải, khi các đội cùng điểm nhau thì xét đối đầu trước, rồi đến hiệu số phụ. Cả SVHQ, Sanna Khánh Hòa và B. Bình Dương có cùng 5 điểm và cả ba đối đầu trực tiếp nhau đều hòa. SVHQ có hiệu số phụ tốt nhất (7/4). B. Bình Dương và Sanna Khánh Hòa hòa nhau 1-1 và cả hai có hiệu số phụ 5/5, hai đội tiến hành bốc thăm (ảnh).





Đại diện Sanna Khánh Hòa là trợ lý Trần Thiện Hảo, phía B. Bình Dương do HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn đại diện bốc thăm. Hàng chục người có mặt trong buổi bốc thăm cùng báo chí đã hồi hộp chờ sự may mắn nghiêng về ai. Cuối cùng kết quả bốc thăm đã… có hậu cho chủ giải khi B. Bình Dương (HLV Nguyễn Thanh Sơn bốc thăm sau) đã may mắn hơn. Trước đó trợ lý Trần Thiện Hảo không may mắn khi bốc trúng lá thăm “thất bại”.

Trận đấu giữa B. Bình Dương và SVHQ là một trận đấu có chất lượng cao giàu kịch tính. Phút 61, B. Bình Dương chỉ còn 10 người do Xuân Luân phạm lỗi cản người trái phép căn chặn bàn thua khi bóng đã qua khỏi thủ môn Tấn Trường lăn vào lưới. Lúc đó B. Bình Dương cũng đang bị dẫn 1-2. Tuy nhiên, lòng tự ái là đội chủ giải nên B. Bình Dương vùng dậy. Phút 66, Anh Đức đột phá vào vùng 16,5 m và thủ môn Bosang phạm lỗi. Chính Anh Đức sút thắng trên chấm 11 m. Hôm nay (11-11) bảng B diễn ra lượt trận cuối cùng: SV Nhật Bản - Than Quảng Ninh (16 giờ); Bangu Atl - ĐT Long An (18 giờ).