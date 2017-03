BTV 2015 - Number One Cup: Chờ lượt cuối

Hiệp 1 các chân sút của ĐT Long An tiếp cận nhiều cơ hội song thiếu tí may mắn ở khâu cuối cùng. Cơ hội nhiều cùng việc chơi ép sân nhưng không biến lợi thế thành bàn thắng và cuối cùng các học trò HLV Ngô Quang Sang đã trả giá. Phút 65, trong một pha phản công, hai ngoại binh của Than Quảng Ninh phối hợp trung lộ ngay trước vùng cấm của thủ môn Tiến Anh (ĐT Long An), Dos Santos chọc khe cho Ricardo băng xuống cứa lòng, bóng bay sệt, hiểm hóc ghi bàn thắng. Không chịu rời sân trắng tay, ĐT Long An miệt mài gây áp lực và phút 86 thì nỗ lực được đền đáp khi Carlos có bàn thắng san bằng 1-1 cho ĐT Long An, đó cũng là kết quả cuối cùng.

Sau hai lượt trận bảng B có thứ tự: 1. Bangu Atletico (4 điểm, hiệu số 5/2), 2. ĐT Long An (2 điểm, 2/2), 3. Sinh viên Nhật Bản (2 điểm, 2/2), 4. Than Quảng Ninh (1 điểm, 2/5). Bảng đấu này các suất vào bán kết sẽ được phân địch ở lượt trận cuối cùng.

Trận trước đó Sinh viên Nhật Bản - Bangu Atletico cũng hòa nhau 1-1.

Chiều nay (10-11) lượt trận cuối bảng A: Yadanarbon - Sanna Khánh Hòa (16 giờ); B. Bình Dương - Sinh viên Hàn Quốc (18 giờ).