BTV Cup - Number One 2013: U-23 VN - Đồng Nai: Sửa sai hàng thủ

Sinh viên Hàn Quốc và B. Bình Dương đoạt vé vào bán kết

Chiều qua (27-10), sau lượt trận thứ hai bảng A, giải đã chia tay hai đội bóng Sportiskola và ĐT Long An. Đội khách đến từ giải hạng nhì Hungary ngay ở hiệp một đã chịu thủng lưới ba bàn và 45 phút sau, Sinh viên Hàn Quốc có thêm hai bàn nữa ấn định chiến thắng 5-0. Trận đấu còn lại, chủ giải B. Bình Dương đã thắng ĐT Long An 4-1 với hai cú đúp của Trọng Hoàng và Minh Trung. Như vậy, lượt trận cuối chiều mai (29-10) chỉ còn là thủ tục vì B. Bình Dương và Sinh viên Hàn Quốc đều có hai trận thắng sẽ tranh ngôi nhất, nhì bảng trong khi ĐT Long An gặp Sportiskola mang ý nghĩa danh dự.