Bực tức sau trận thua, Villas-Boas mâu thuẫn với học trò

HLV Villas-Boas đang rất tức giận sau trận thua 0-2 trước Everton tối thứ Bảy vừa rồi. Chiến lược gia người Bồ cho rằng đây là trận thua tồi tệ nhất mùa giải của The Blues. Bởi vậy ngay trên máy bay trở về London, Villas-Boas đã trút giận lên đầu các học trò. Cụ thể, thay vì cho các cầu thủ Chelsea nghỉ tập ngày Chủ Nhật sau đó, HLV người Bồ yêu cầu các học trò phải hủy bỏ mọi lịch nghỉ dưỡng và có mặt ở trung tâm huấn luyện Cobham vào lúc 10 giờ sáng. Villas-Boas tức giận với các học trò Hành động cứng rắn của HLV Villas-Boas có vẻ không mang lại hiệu quả như ý muốn. Các cầu thủ Chelsea ngày càng chán nản với ông thầy người Bồ. Theo tờ Daily Mail đưa tin, việc phải hủy bỏ lịch nghỉ ngơi hôm Chủ Nhật vừa rồi đang khiến các ngôi sao The Blues tức giận. Một số cá nhân bất mãn nhất cho rằng Villas-Boas không sớm thì muộn cũng phải cuốn gói khỏi Stamford Bridge. Với việc mất lòng các học trò, tương lai Villas-Boas ngày càng trở nên mờ mịt. Ngoài kết quả tồi tệ trên sân cỏ, việc không thể lãnh đạo dàn sao The Blues sẽ khiến chiến lược gia người Bồ đánh mất nốt sự tin tưởng cuối cùng của ông chủ Roman Abramovich. Còn các cầu thủ Chelsea cũng đã quá ngán ông thầy trẻ tuổi Hiện giấc mơ vô địch Premier League coi như đã không còn nằm trong tầm tay Chelsea. HLV Villas-Boas chỉ có thể trông mong vào Champions League và FA Cup để tránh khỏi một mùa giải trắng tay cho The Blues. Nhưng nhiều khả năng, chiến lược gia trẻ tuổi này sẽ bị sa thải ngay trước cuộc chạm trán với Napoli tại Champions League tuần tới. Theo Kinh Vân (Bongdaso)