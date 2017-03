BXH FIFA tháng 7/2011: Bước nhảy thần kì của Uruguay

Không quá khó lí giải cho thành tích của Uruguay trên BXH FIFA tháng 7/2011. Đội bóng của Oscar Tabrez đã giành chức VĐ Copa America 2011 một cách thuyết phục. Vì thế họ leo lên vị trí thứ 5 trên BXH FIFA ở vào thời điểm mà rất nhiều đội bóng lớn châu Âu nghỉ thi đấu là điều không quá ngạc nhiên. Tháng 6, Uruguay đứng ở vị trí thứ 18 trên BXH FIFA. Chức VĐ Copa America ở Argentina đã giúp họ tăng đến 13 bậc trên BXH tháng 7. Brazil và Argentina, 2 đội bóng gây thất vọng ở Copa America. Thế nhưng cả 2 đều không bị đánh bật khỏi top 10. Argentina vẫn giữ được vị trí thứ 10, vị trí của họ trong tháng 6. Trong khi đó, Brazil thậm chí còn tiến thêm 1 bậc, lên thứ 4, so với vị trí thứ 5 hồi tháng trước. ĐT Tây Ban Nha vẫn độc tôn ở vị trí thứ nhất trên BXH. Trong khi đó cả Hà Lan và Đức lần lượt vẫn ráo riết bám đuổi ở phía sau. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu. Chiến thắng 1-0 trước Palestine ở lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2014 giúp đội bóng xứ chùa Vàng tăng 4 bậc so với tháng trước, từ vị trí 123 lên 119. Trong khi đó, Việt Nam, với thất bại 0-3 trước Qatar cũng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014, đã bị tụt 4 bậc so với tháng 6, từ vị trí 140 xuống 144. Top 10 BXH FIFA tháng 7/2011: Thứ tự Quốc gia Điểm 1 TBN 1588 2 Hà Lan 1542 3 Đức 1305 4 Brazil 1202 5 Uruguay 1156 6 Anh 1146 7 BĐN 1076 8 Italia 1059 9 Croatia 1033 10 Argentina 1013 Theo Minh Hiếu (Bongdaso)