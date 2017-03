C. Ronaldo đánh tiếng muốn trở lại nước Anh

C. Ronaldo đã chia sẻ với nhưng bạn bè của mình rằng anh đã “vỡ mộng” có một cuộc sống tươi đẹp tại Tây Ban Nha.Quan hệ giữa Ronaldo với những người hâm mộ tại Madrid đặc biệt là trong những trận đấu tại Bernabeu đã trở nên tồi tệ hơn khi khán giả đang đặt câu hỏi về thái độ của anh.





C. Ronaldo đang cảm thấy không hạnh phúc tại Madrid?



Ngôi sao người Bồ Đào Nha gia nhập Real Madrid từ Manchester United trong một chuyển nhượng kỷ lục thế giới 80 triệu bảng Anh vào tháng Sáu năm 2009 đã tâm sự với gia đình và bạn bè rằng anh nhớ Old Trafford và HLV cũ của anh Sir Alex Ferguson, người mà anh tôn trọng như một người cha.Sau gần 3 năm chinh chiến tại Tây Ban Nha, CR7 đã thu được không ít thành công về mặt cá nhân nhưng hoàn toàn thất bại về mặt danh hiệu khi mới chỉ có được duy nhất chức vô địch cúp nhà Vua. Nếu C. Ronaldo rời khỏi Madrid, thì hai đội bóng Manchester City và Chelsea gần như là những cái tên duy nhất có đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi thương vụ này.Tuy nhiên mối quan hệ đặc biệt giữa CR7 và MU chắc chắn sẽ khiến anh phải suy nghĩ nhiều nếu muốn gia nhập những đôi thủ của đội bóng từng là bệ phóng đưa anh đến với đẳng cấp của một siêu sao. Trong khi đó, Manchester United không đủ lực để tạo nên một vụ chuyển nhượng bom tấn như việc Real Madrid đã từng chi 80 triệu bảng để có CR7.Mặc dù vậy, “quỷ đỏ thành Manchester” luôn sẵn sàng phá vỡ kỉ lục chuyển nhượng 30 triệu bảng mà họ từng bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo Dimitar Berbatov từ Tottenham Spurs để đưa CR7 trở lại Old Trafford. Ngoài C. Ronaldo, ông thầy của anh, Jose Mourinho cũng đã đánh tiếng muốn đào thoát khỏi Bernabeu để trở lại miền đất hứa Premier League.Theo Ngọc Trung (DE, Dân trí)