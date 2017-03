C. Ronaldo giúp Real Madrid thắng đậm Inter Milan

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Real Madrid



Theo Kim Anh (Dân trí)

Cả Real Madrid và Inter Milan đều tham dự International Champions Cup nhưng hai đội không có cơ hội đối mặt nhau. Real Madrid lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Chelsea 3-1 ở trận chung kết, còn Inter xếp thứ 7 nhờ thắng Juventus trên châm luân lưu định mệnh. Do vậy, cuộc đối đầu của hai đội thực sự...không cân sức.Diễn biến trên sân Edward Jones Dome không ngoài sự dự đoán, khi Real Madrid ép sân liên tục và tạo ra hàng tá cơ hội. Trong khi đó Inter ngoài những phút đầu trận chơi đầy hưng phấn thì hầu như không suốt trận đấu, họ chỉ biết co cụm phòng ngự.Real Madrid vượt lên dẫn trước nhờ công Kaka, sau đó C. Ronaldo lập công nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1. Dù chỉ động chơi chậm rãi ở hiệp 2, nhưng Real Madrid vẫn có được bàn thắng thứ 3 khi cầu thủ Alvarez bên phía Inter Milan đá phản lưới nhà.C. Ronaldo tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn ở trận đấu thứ 3 liên tiếp, trong khi Kaka đang tìm lại được phong độ đỉnh cao dưới thời HLV Ancelotti, nhưng cầu thủ trẻ Casminero mới là ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía Real Madrid nhờ sự năng nổ và hiệu quả trong suốt trận đấu.HLV Ancelotti vẫn sử dụng sơ đồ tấn công 4-2-3-1 quen thuộc với cặp Casminero-Luka Modric ở giữa sân, Di Maria cùng Ronaldo, Kaka hỗ trợ cho tiền đạo duy nhất Morata. Inter đưa ra sân đội hình 4-5-1 và chỉ cắm mỗi Palacio ở tuyến đầu.Inter Milan là đội nhập cuộc tốt hơn và liên tục dồn ép Real Madrid về phòng ngự. Cơ hội đã đến với đại diện Italia ở phút thứ 3 khi nhận đường chuyền của Ranocchia, Palacio có cơ hội khá đẹp nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Argentina lại đưa bóng đi ra ngoài khá vô duyên.Nhưng đó là khoảng thời gian ngắn ngủi mà Inter Milan tạo dựng được thế trận, họ liên tục bị Real Madrid dồn ép. Di Maria, Kaka rồi C. Ronaldo liên tục tung ra những cú dứt điểm tầm xa và nếu thủ thành Handanovic không xuất sắc, Inter đã bị thua sớm.Tuy nhiên, sức ép tấn công liên tục của Real Madrid đã được cụ thể hóa ở phút 11. Casminero chọc khe thông minh cho Kaka băng xuống khá trống trải và sau hai cú dứt điểm liên tiếp, tiền vệ người Brazil đã đánh bại Handanovic, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.Real Madrid tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng họ vấp phải một hàng thủ Inter Milan chơi đầy kiên cường. Trước một đối thủ chơi phòng ngự số đông, Real Madrid đành chọn phương án dứt điểm tầm xa nhưng đều không thành công.Chính nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao, Real Madrid mới tạo ra được sự khác biệt ở phút 38. Lại là Casminero với pha chuyền bóng thông minh để C. Ronaldo tung ra cú sút chìm chính xác đánh bại Handanovic, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho "Kền kền trắng".Sang hiệp 2, Real Madrid chủ trương chơi chậm rãi để bảo toàn tỷ số, HLV Ancelotti cũng đưa ra hàng loạt sự thay đổi về nhân sự để thử nghiệm đội hình. Inter cũng chơi cố gắng hơn, nhưng họ không thể tạo ra được cơ hội đáng kể nào.Real Madrid vẫn rất hiệu quả trong tấn công và đến phút 68, Di Maria đá phạt góc và trước sức ép từ phía sau của Casmierno, Ricky Alvarez lóng ngóng đá phản lưới nhà, ấn định tỷ số 3-0 cho Real Madrid. Đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Real Madrid trong loạt trận du đấu mùa hè này.