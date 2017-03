Các cầu thủ Chelsea có tôn trọng Villas-Boas?

Villas-Boas ngày ra mắt Chelsea (Nguồn: Internet)

Với những lão làng đó của Stamford Bridge, ký ức về chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ là Andre (tên riêng của Villas-Boas, cách gọi thân mật), người chuyên phát đĩa DVD trước mỗi trận đấu dưới thời Jose Mourinho. Thế nên, thách thức của chiến lược gia 33 tuổi người Bồ ở Stamford Bridge không chỉ là chiến thắng, mà còn là chiến thắng một cách ấn tượng.



Villas-Boas sẽ phải nhanh chóng khẳng định được cái tôi của ông ở Chelsea, với hình ảnh và phong cách từng giúp ông đã được cả châu Âu biết đến tại Porto: một chuyên gia chiến thuật, một nhà khoa học bóng đá và một huấn luyện viên biết cách chiến thắng đẹp mặt.



Dù sinh cùng năm với Drogba và Lampard, tuổi tác không hẳn là vấn đề với cuộc phiêu lưu của Villas-Boas tại Stamford Bridge. Nên nhớ rằng ông đã đảm nhiệm cương vị giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Quần đảo Virgin thuộc Anh khi mới 21 tuổi. Dù đó chỉ là một công việc ngẫu hứng khi trận cuối cùng của ông cùng Quần đảo Virgin là thất bại 0-10 trước Dominica, nhưng đó là khởi đầu cho một sự nghiệp rất đáng chờ đợi.



Hơn thế nữa, Villas-Boas tiêu biểu cho một thế hệ huấn luyện viên trẻ đang lên trên khắp châu Âu. Những câu lạc bộ ở các giải đấu hàng đầu hiện đều muốn tìm kiếm những hiện tượng mới, cá tính, dưới tuổi 45 để quét sạch sự trì trệ trong phòng thay đồ.



AS Roma vừa bổ nhiệm Luis Enrique, một cựu cầu thủ Barcelona 41 tuổi, với nhiệm vụ đưa đội bóng hàng đầu Italy trở lại Champions League.



Markus Babbel, giống như thế, chưa bao giờ ngừng lại kể từ khi rời Liverpool vào năm 2004. Ngay lập tức thành công với sự nghiệp huấn luyện, ông đưa Stuttgart đến vị trí thứ ba ở Bundesliga trước khi chuyển sang đội hạng Nhì Hertha Berlin, đưa họ thăng hạng mùa trước, bản thành tích không tồi chút nào cho cựu hậu vệ mới 39 tuổi.



Ngoài ra cũng đừng quên Leonardo, mới 41 tuổi những đã dẫn dắt cả hai CLB của thành phố Milan. Hay Laurent Blanc, nhiều hơn đồng nghiệp người Brazil 4 tuổi và đã giành được một chức vô địch Pháp cùng Bordeaux và đang giúp tuyển Pháp hồi sinh ở vòng loại Euro 2012.



Chelsea sẽ cống hiến hơn?



Trong tất cả những người đó, Villas-Boas trẻ nhất và có lẽ đang có cuộc phiêu lưu hấp dẫn nhất. “Nếu bạn có cơ hội đối mặt với một thử thách lớn, bạn phải sẵn sàng và tận hưởng nó,” ông nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên ở cương vị HLV Chelsea. Nhiệm vụ ở Chelsea đương nhiên sẽ khó khăn hơn nhiều so với tại Porto, dù thành tích của ông ở Dragao là hết sức ấn tượng, cả về hiệu quả lẫn tính thẩm mỹ trong lối chơi.



Trong khi được so sánh rất nhiều với người Jose Mourinho, Villas-Boas chắc chắn không phải là Mourinho. Nếu như người tiền bối của Villas-Boas xây dựng tên tuổi của mình ở mọi đội bóng mà ông đã đi qua, từ Porto đến Real Madrid, bằng lối chơi thực dụng, thiên về kết quả với sự chặt chẽ là yêu cầu đầu tiên, thì tân huấn luyện viên của Chelsea, qua những gì ông đã thể hiện ở Dragao, là một người yêu bóng đá đẹp.



Porto không chỉ có trong đội hình những nghệ sĩ số một của giải vô địch Bồ Đào Nha, như Fernando Belluschi hay Joao Moutinho, mà họ còn chơi bóng với sự duy mỹ đáng ngưỡng mộ. Mùa trước, nhà vô địch Bồ Đào Nha ghi được 73 bàn ở giải vô địch quốc gia, trung bình hơn 2,4 bàn mỗi trận.



Ở Europa League, họ cũng nổi tiếng với lối chơi tấn công điên cuồng, như khi đè bẹp Villarreal 5-1 ở lượt đi vòng bán kết, hay Spartak Moskva với cùng tỉ số ở vòng trước đó. Porto, Chelsea, Inter Milan, hay ngay cả Real Madrid của Mourinho hiếm khi nào được khuyến khích chơi những trận đấu như thế.



Đó cũng sẽ là cách tốt nhất để Villas-Boas khẳng định cái tôi của ông ở Stamford Bridge, để tách hẳn mình ra khỏi những so sánh với Mourinho, để mang tới Chelsea nguồn năng lượng, các ý tưởng và tinh thần dám làm của tuổi trẻ mà đội bóng áo xanh đang rất cần. Cũng chính vì vậy mà những cuộc đọ sức của Villas-Boas với các đối thủ như Alex Ferguson, Kenny Dalglish hay Arsene Wenger, đều xấp xỉ gấp đôi tuổi ông, là rất đáng chờ đợi ở mùa giải tới.





“Đừng chờ đợi tôi độc diễn”



Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên ở cương vị huấn luyện viên của Chelsea, Andre Villas-Boas nói rằng ông không thể một mình độc diễn và mang lại thành công cho Chelsea: "Tôi cũng là con người. Cuộc chơi không thể được quyết định bởi một người. Sức mạnh tập thể mới mang tính quyết định. Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi là khơi dậy tài năng, động lực và tham vọng của cầu thủ bởi suy cho cùng, khi ở trên sân, cầu thủ phải đối mặt với những tình huống khác nhau mà không có sự trợ giúp của HLV và chính họ quyết định trận đấu.”



Villas-Boas cho biết ông không cảm thấy lo ngại khi người ta so sánh ông với người thầy Jose Mourinho: "Tôi nghĩ việc so sánh là không thể tránh khỏi. Đó là điều ưa thích của giới truyền thông. Nhưng tôi không phải nhận công việc ở Porto hay ở Chelsea vì Jose đi theo con đường như thế.”

Theo Trần Trọng (TTVH/Vietnam+)