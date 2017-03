Các cầu thủ dùng trò phù thủy để "triệt hạ" nhau

Huấn luyện viên của đội tuyển Ghana Goran Stevanovic. (Nguồn: Reuters)

Tại CAN 2012, Ghana đã bị đội đương kim vô địch Zambia loại ở vòng bán kết.



Nhiều người đang lo ngại, lời cáo buộc đáng kinh ngạc này của vị chiến lược gia người Serbia có thể khiến nội bộ tuyển Ghana bị chia rẽ sâu sắc.



Trong cuộc trò chuyện với BBC, Stevanovic cho biết: "Điều chúng tôi là giúp thay đổi tinh thần của một số cầu thủ để họ tập trung thi đấu hơn. Nhưng họ đã sử dụng đến quyền lực đen tối để hủy hoại chính mình."



Trong một bản báo cáo gửi tới Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA), Stevanovic cho biết thêm: "Sau khi để thua Zambia, đã có những cáo buộc trong nội bộ đội bóng. Qua sự việc này tôi đã học được bài học lớn từ bóng đá châu Phi cũng như hành vi của các cầu thủ Ghana."



Ông Kwesi Nyantakyi, chủ tịch GFA cũng thừa nhận đã xảy ra tình trạng trên và ông cũng nhận được một số bức thư cáo buộc từ một số cầu thủ.



Sarfo Gyami, thành viên của tuyển Ghana tại CAN 1992 cho biết thêm: "Điều này luôn xảy ra, những người chơi thường sử dụng 'phép thuật' để tự bảo vệ mình cung như tìm kiếm may mắn và tôi chưa bao giờ nghe nói đến tình trạng sử dụng nó để chống lại các đồng nghiệp. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì quá khủng khiếp."



Dù gặp khá nhiều rắc rối nhưng huấn luyện viên Stevanovic sẽ dồn hết tâm trí của mình vào trận đấu giao hữu giữa Ghana và Chile tại Mỹ vào tuần sau./.