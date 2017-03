Các đội bóng Anh du đấu thành công tại Mỹ: Premier League chinh phục nước Mỹ

Các ông lớn Premier League và hành trình trên đất Mỹ hè này Man United

23/07 LA Galaxy (7-0)

26/07 AS Roma (3-2)

29/07 Inter Milan (0-0, 5-3pen)

02/08 Real Madrid (3-1)

05/08 Liverpool (3-1) Liverpool

24/07 AS Roma (0-1)

27/07 Olympiacos (1-0)

30/07 Man City (2-2, 3-1pen)

02/08 AC Milan (2-0)

05/08 Man United (1-3) Man City

23/07 Kansas City (4-1)

27/07 AC Milan (5-1)

30/07 Liverpool (2-2, 1-2pen)

02/08 Olympiacos (2-2, 4-5pen) Arsenal

26/07 New York Red Bull (0-2)