Các đội bóng ĐBSCL chuẩn bị cho lượt về giải VĐQG

Long An và Đồng Tháp là một trong những đội bóng đang “nháo nhào” tìm nguồn bổ sung cho lực lượng của mình. Cụ thể, đã có gần đến bốn ngoại binh đến từ châu Phi đã đến Long An xin thử việc. Đó là: Dembele Maka (Mali), Gueye Serrgne Ousmane (Senegal), Traore Namam (Senegal) và Afolabi Okikiola Tope (Nigieria) và tất cả đều chơi vị trí tiền đạo.





Long An đang tìm kiếm chân sút ngoại để bổ khuyết vào hàng tiền đạo đang thiếu chân sút. Ảnh: AT



Được biết sắp tới Long An vẫn tiếp tục cho thử việc nhiều ngoại binh khác nhằm tìm kiếm một cầu thủ chất lượng thay thế cho Waisu Sunday đã thanh lý. Ngoài ra, cầu thủ Việt kiều Kevin Huy Nguyễn (Hải Phòng) cũng đang thử việc tại Tân An. Long An có hai trận đấu tập với Sài Gòn Fc và CLB TP.HCM ngày 1 và 3-6 nhằm rà soát lực lượng.



HLV Công Minh lợi dụng quãng nghỉ để gia cố hàng công và hàng thủ nhiều yếu kém.

Còn đối với Đồng Tháp, trước mắt đã bổ sung Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), Nhật Tân (SHB Đà Nẵng) và hai ngoại binh đang thử việc tại đây là Kevin Bryan (Jamaica), Diego (Brasil). Hiện tại, Đồng Tháp đã tích cực tập luyện trở lại. Mặc dù thời tiết những ngày qua ở miền Tây đã xuất hiện nhiều cơn mưa nhưng theo ghi nhận, thầy trò HLV Trần Công Minh vẫn ra sân. Thời gian tới, Đồng Tháp sẽ có một số trận đấu giao hữu với các đội bóng có trình độ nhỉnh hơn nhằm thử nghiệm đội hình và tạo điều kiện cho các tân binh hòa nhập với đội bóng.

Trong khi đó XSKT Cần Thơ là ổn định nhất không có những xáo trộn về lực lượng, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ có trận giao hữu với Svay Rieng (Campuchia) trên sân Cần Thơ vào ngày 4-6.