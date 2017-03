Các đội tham dự Euro 2012 phớt lờ Ukraina

Thông báo này được trưởng ban tổ chức của giải đấu, ông Adam Olkowicz, thông báo tại một buổi lễ giới thiệu các địa điểm tập huấn của 16 đội tuyển: "Có 13 đội chọn Ba Lan là nơi đặt trại tập huấn của mình trong suốt quá trình diễn ra giải vô địch châu Âu".



Bất chấp một thực tế là 8 đội bóng sẽ chơi những trận đấu tại vòng bảng ở mỗi quốc gia đăng cai. Nhưng chỉ có 3 đội chọn Ukraina là nơi dừng chân là Pháp, Thụy Điển và đội chủ nhà.



Ngược lại, Đức chọn thành phố phía Bắc Ba Lan Gdansk bất chấp khoảng cách rất xa cho những trận đấu của họ. Đức sẽ phải "hành quân" tới 2 thành phố Lviv và Kharkiv của Ukraina và khoảng cách tương ứng là 750 km và 1600 km.

Bể bơi trong nhà ở khách sạn mà đội tuyển Anh chọn làm nơi ở - Ảnh Getty

Hà Lan thì may mắn hơn khi sẽ chơi những trận tại vòng bảng ở cùng khu vực. Họ chọn thành phố Krakow ở phía Nam Ba Lan. Đây cũng là địa điểm mà tuyển Anh chọn làm nơi trú quân. Nhưng tương tự Đức, Tam Sư sẽ phải di chuyển khá xa là 870 km để tới Donetsk cho một trận đấu của mình.



Đan Mạch và Bồ Đào Nha là những đội còn lại sẽ phải chơi tại Ukraina nhưng vẫn chọn Ba Lan làm nơi đặt trại. Những đội còn lại ở Ba Lan là Czech, Hy Lạp, Ireland, Italia, Nga, Croatia, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha và chủ nhà.



Thực tế thì các đội tham dự VCK Euro 2012 thích tới một quốc gia thuộc châu Âu hơn là Đông Âu. Giá cả đắt đỏ không phải là vấn đề của LĐBĐ các nước mà nó ảnh hưởng tới các CĐV sẽ theo chân đội tuyển trong mùa Hè. Ukraina bị đánh giá là không kiểm soát được tình trạng tăng giá đột biến và sẽ khiến các du khách khó chịu.



Theo UEFA, 16 đội tuyển đều có quyền tự do chọn địa điểm trú ẩn của mình và không phải chịu bất kỳ sự can thiệp nào. VCK Euro 2012 năm nay sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến 1/7.