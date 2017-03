“Các tài năng trẻ nên tránh xa Chelsea”

Cách đây một tuần, The Blues gần như đã hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong thương vụ chiêu mộ “Kaka mới”, Lucas Piazon về Stamford Bridge. Dưới thời tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea vẫn đang theo đuổi chính sách “đi tắt đón đầu”, xây dựng mạng lưới tuyển trạch viên trên khắp thế giới để tìm kiếm những mầm non triển vọng của bóng đá thế giới. Trong bản danh sách mục tiêu chuyển nhượng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, ngôi sao 19 tuổi đang khoác áo Ajax, Christian Eriksen nổi lên như một “món hàng” mà nhà ĐKVĐ Premier League đặc biệt quan tâm. Cùng Jack Wilshere, tiền vệ người Đan Mạch được đánh giá là ngôi sao cực kì có triển vọng của châu Âu. Chelsea không có hi vọng giành được chữ kí của Christian Eriksen (trái) Christian Eriksen hiện đang nhận được rất nhiều sự theo đuổi từ các đại gia lớn, gồm có Barcelona, Liverpool, Arsenal và Chelsea. Khi Eriksen mới 15 tuổi, anh đã từng được GĐTT của Chelsea, Frank Arnesen mời tới “thử thách” tại Stamford Bridge trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi ấy anh đã không thành công. Sau đó, Eriksen gia nhập Ajax năm 2008. Trong màu áo đội bóng Hà Lan, tiền vệ 19 tuổi đã dần chứng minh được năng lực của mình. Lúc này, Chelsea lập tức quay trở lại cuộc đua giành quyền sở hữu cầu thủ người Đan Mạch.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực từ đoàn quân áo xanh thành London đã trở nên vô nghĩa, khi cha của Christian Eriksen, ông Thomas đóng sầm cánh cửa với The Blues. “Chelsea đã từng nghĩ Eriksen yếu ớt và không đủ khả năng trở thành ngôi sao. Họ muốn con trai tôi phải trải qua lần thử thách thứ 3 (khi Eriksen 15 tuổi) tại Stamford Bridge trước khi quyết định có kí hợp đồng hay không. Nhưng tôi đã từ chối. Như vậy là quá đủ. Và đó là quyết định hợp lý. Chelsea không phải điểm đến lý tưởng cho các tài năng trẻ dù trang thiết bị tập luyện rất tốt. Ở đó, họ có phong cách sử xự rất lạnh nhạt với cầu thủ trẻ”, Thomas Eriksen chia sẻ trên Daily Mail. Theo Việt Anh (Bongdaso)