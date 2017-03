Các trận đấu đáng chú ý đêm nay: Khắc tinh!

Premiership đêm nay đáng chú ý nhất sẽ là trận chiến MU - Liverpool trên sân Old Trafford. Cuộc đấu giữa hai đối thủ có bề dày truyền thống với cùng 18 lần vô địch Anh, đáng chú ý là đối đầu giữa trung vệ Vidic (MU) và tiền đạo Torres (Liverpool).

Vidic kèm người chặt, đá rất rát nhưng đấy cũng là điểm yếu của MU khi hay phạm lỗi chết người. Trong các cuộc đối đầu Liverpool gần đây bốn trận thì Vidic đã ba lần nhận thẻ đỏ do lỗi chơi bóng thô bạo, trong đó hầu hết là do truy cản mũi nhọn Torres. Nỗi ám ảnh thua 1-4 trước Liverpool ngay trên sân Old Trafford và thêm cú sốc dẫn Everton 3-1 rồi để gỡ 3-3 ở thời điểm đá bù giờ khiến MU cần phải tái thiết lại hàng thủ.

Phía Liverpool, “thần tài” Torres luôn được xem là điểm son của đội này. Người từng là sát thủ với ba trận trên sân Old Trafford gần đây đều ghi bàn và làm MU mất người vì lo truy cản mình.

Vidic đêm nay mang băng đội trưởng nhưng không thể quên hình ảnh mà Torres biến anh thành con rối ở Old Trafford. Ảnh: getty images

HLV Hodgson đã để dành Torres - Gerrard - Carragher trong trận Europa League để làm quả đấm mạnh trên sân Old Trafford. Ông hy vọng các cựu binh trên quá rành ngón nghề MU sẽ tạo sức bật cho các nhân tố mới J. Cole, Jovanovic (thế chỗ Kuyt còn đau) đánh đòn bất ngờ trong lối chơi phòng thủ-phản công mà Benitez từng xây dựng.

Nếu Torres thực sự tìm lại cảm hứng thì không dễ cho MU tận dụng được lợi thế sân nhà để chiến thắng. Ngược lại, Vidic chu toàn tốt nhiệm vụ, MU sẽ không phải trả giá oan.

Nhiều khả năng trận này sẽ đưa đến kết quả hòa.

Bình luận của chuyên gia Mark Lawrenson: MU đã hòa ba trong tổng số bốn trận và đều bị các bàn thủng lưới vào phút chót. Berbatov sẽ trở lại để săn tìm bàn thắng trong khi Liverpool sẽ cố gắng tính từ cửa hòa làm tiền đề cho lối chơi của mình. Rất dễ hòa không bàn thắng.

Trong khi đó, La Liga đáng chú ý nhất là trận Atletico Madrid tiếp Barcelona. Một trận đấu mà HLV trẻ Guardiola bị xem là gặp khắc tinh khi mùa rồi chính Atletico Madrid là đội duy nhất trên sân nhà đánh bại được nhà vô địch xứ Catalan 2-1. Mùa trước nữa Atletico cũng từng thắng 4-3.

Trong đội hình Atletico có nhiều cựu binh đủ tầm để làm điều đó gồm Reyes, Lopez, Suarez, Ignacio, Juanito, De Gea, Merida, Raul Garcia… Cũng cần nhắc lại cũng chính lối đá tương tự Barcelona đó đã giúp họ đoạt Europa League hồi tháng 5 và hai trận đầu mùa này.

Ở Atletico có hai mũi nhọn đáng gờm nhất là Aguero và Quả bóng vàng World Cup 2010 Forlan đang giữ phong độ cao. Trong khi đó Barcelona mới vấp ngã trên sân nhà khi thua đội mới lên hạng Hercules 0-2 nên sẽ mang một tâm lý rất khó đá vào đêm nay.

Rất dễ khiến thầy trò Guardiola gặp lại những cú sốc tương tự trước một đối thủ kỵ rơ.

HUY KHANH