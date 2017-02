Cách chức HLV và đội trưởng CLB Long An

Trưa ngày 21-2, HĐQT đã cách chức HLV trưởng Ngô Quang Sang và đội trưởng Huỳnh Quang Thanh vì để xảy ra sự cố nghiêm trọng trên sân Thống Nhất chiều 19-2.

Đây là quyết định mới nhất của CLB Long An vì buổi sáng cùng ngày 21-2, HLV Ngô Quang Sang vẫn điều hành buổi tập của đội bóng chuẩn bị vòng 7 V-League. Tại buổi tập này, HLV trưởng, đội trưởng và thủ môn Minh Nhựt đã gửi lời xin lỗi đến Ban tổ chức giải, người hâm mộ trên cả nước về hành vi thiếu kiềm chế trận gặp TP.HCM. Trước đó, thủ môn Minh Nhựt đã bị lãnh đạo CLB cắt hết tiền lương, thưởng.



Ông Nguyễn Môn nhận chức quyền chủ tịch CLB Long An.

Vì Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm kiên quyết từ chức, HĐQT Công ty Cổ phần phát triển bóng đá Long An đã giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Môn – Giám đốc Khu công nghiệp Thuận Đạo (Long An), một cổ đông của CLB. Ông Nguyễn Môn cho biết do thời gian quá gấp gáp, ông chấp thuận ngồi vào ghế Quyền Chủ tịch CLB cho đến hết lượt đi V-League 2017. Sau đó, Long An sẽ tìm người khác có năng lực và phù hợp với vị trí này.

Trong buổi sáng ngày 22-2, đội sẽ họp để chọn HLV trưởng mới, có thể là một HLV đang làm việc tại Long An và bầu lại đội trưởng. Ông Nguyễn Môn từng có thời gian dài gắn bó với bóng đá Đồng Tâm Long An từ thời HLV Calisto (2000-2007) khi còn công tác ở phòng quan hệ quốc tế - hành chính nhân sự phụ trách đối ngoại. Lúc theo đội bóng, ông là người rất gần gũi với HLV Calisto và kiêm luôn vai trò điều phối viên của CLB.

Chia sẻ với chúng tôi, Quyền Chủ tịch CLB Long An – Nguyễn Môn cho biết: “Sáng ngày 22-2, tôi mới chính thức có cuộc gặp gỡ với CLB do phải chờ anh Võ Thành Nhiệm sau khi ra Hà Nội giải trình với Ban tổ chức trở về. Thực sự tôi chưa nắm bắt rõ thông tin về sự cố của đội bóng ở trận gặp TP.HCM và chỉ thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT về việc cách chức HLV, đội trưởng vì không làm tròn nhiệm vụ. Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung chấn chỉnh lại toàn diện tổ chức CLB và công tác tư tưởng cho anh em yên tâm thi đấu ở các vòng V-League tiếp theo”.