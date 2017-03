Cảm ơn vì U19 Việt Nam...thua đậm

Còn với các cầu thủ của chúng ta, họ sẽ biết mình đang đứng ở đâu.

Phải công nhận rằng, U19 chính là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá nước nhà ở thời điểm này. Sau liên tiếp những thất bại ê chề của ĐTVN và U23, U19 xuất hiện đã níu kéo niềm tin. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đầy u ám, thì lối chơi đẹp mắt, tinh thần thi đấu kiên cường, chính là điều người hâm mộ thực sự mãn nhãn, hài lòng.

U19 ngay lập tức trở thành một sự kiện hot trong năm, nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông và dư luận. Nhưng, có lẽ nhiều người đã quá kỳ vọng, mà quên đi rằng U19 mới chỉ chập chững bước vào đời, rằng nho vẫn còn xanh lắm.

Thực tế, hầu hết những nhà chuyên môn chỉ đánh giá mang tính động viên, vừa phải với thành công của U19 thời gian qua. Họ hiểu rằng, để lứa cầu thủ tiềm năng này trưởng thành, còn phải tôi luyện nhiều, không thể đốt cháy giai đoạn, chín ép.

U19 Việt Nam (áo trắng) thi đấu bế tắc trước U19 Nhật Bản



Quả thực, nhìn màn trình diễn của U19 tại giải vô địch ĐNA 2013, chúng ta không thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ như Myanmar, Malaysia hay thậm chí là Lào. Bằng chứng rõ nhất là ở trận bán kết, U19 Việt Nam vất vả mới có chiến thắng trước đội Lào - vốn được đánh giá yếu hơn nhiều về mọi mặt. Còn ở trận chung kết, đúng là U19 Việt Nam bị trọng tài xử ép, bị đội chủ nhà đá rắn, nhưng nếu chúng ta hơn đẳng cấp trước Indonesia như cách thể hiện của U19 Nhật Bản tối qua, kết quả sẽ khác.

Rồi tại vòng loại U19 châu Á, U19 Việt Nam đã vượt qua những đối thủ lót đường như Hong Kong hay Macau. Riêng trận thắng Úc với tỷ số 5-1, đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn với các cầu thủ đến từ xứ sở chuột túi. Trong bóng đá đội yếu hơn thắng đội mạnh hơn không hiếm, nhưng rõ ràng Úc đã có vấn đề: không chủ quan thì lục đục nội bộ.

Nói thế không có nghĩa chúng ta phủ nhận công sức của U19 Việt Nam. Đây chính là lứa U19 tốt nhất trong lịch sử, với những cầu thủ được đào tạo bài bản cả về chuyên môn lẫn văn hóa. Song, sau những chiến thắng ấy, nhiều người đã mơ về một tấm vé tham dự World Cup U20 thì quả là đã ảo tưởng về sức mạnh của U19.

Đó là một nhận xét phũ phàng, nhưng lại là thực tế nếu như chúng ta nhìn vào đẳng cấp của những đội bóng thế giới, trong đó có cả châu Á như U19 Nhật Bản tại giải U19 quốc tế đang diễn ra.

U19 Việt Nam chơi tấn công đẹp mắt trước AS Roma, nhưng lại chỉ có 1 bàn thắng trên chấm đá phạt 11m. Đội bóng đến từ Ý thực sự đẳng cấp, khi chơi nhàn như không mà vẫn giành chiến thắng. Nên nhớ, U19 AS Roma chỉ mang sang Việt Nam đội hình với nhiều cầu thủ dự bị và họ cũng thi đấu với tinh thần xã giao là chính. Đẳng cấp giữa U19 AS Roma và U19 Việt Nam là không có gì phải bàn cãi. Vậy mà không ít người đã tiếc cho U19 Việt Nam, rằng chúng ta chỉ cần may mắn hơn một chút nữa đã có trận hòa, thậm chí là thắng; Rằng U19 tấn côn dồn dập, buộc AS Roma phải lui về cố thủ…

U19 cần những trận thua như thế này

Sự tiếc nuối đó khiến ai đó tuyên bố chúng ta sẽ giành 3 điểm đầu tiên trước U19 Nhật Bản - đội bóng được đánh giá là “vừa tầm” hơn, không co cụm phòng thủ như AS Roma.

U19 Nhật Bản chơi tấn công, sòng phẳng như những gì các CĐV Việt Nam chờ đợi, nhưng họ chơi quá hay, khiến U19 Việt Nam choáng váng. Sau 20 phút, tỷ số đã là 4-0 cho đội bóng đến từ xứ sở Mặt trời mọc. Còn sau 90 phút, U19 Việt Nam thua trắng 0-7, trong một trận đấu hoàn toàn bất lực, bế tắc.

HLV Lê Thụy Hải nhận xét: “Trình độ chúng ta chỉ có vậy, thua là đúng”. Nhật Bản chỉ là một trong nhiều đội bóng mạnh của châu Á như Hàn Quốc, Iran, Iraq, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên…tức là U19 Việt Nam còn đứng sau rất nhiều đội bóng khác ở châu lục. Vậy mà giấc mơ lọt vào tốp 4 VCK châu Á cứ như thể rất gần.

Sau thất bại trước người Nhật Bản tối qua, mới thấy U19 Việt Nam còn phải học hỏi nhiều lắm và trình độ vẫn ở tầm khu vực. Đẳng cấp của một đội bóng không chỉ đến từ sự đầu tư đặc biệt trong vài năm, mà còn là một hệ thống, một quá trình dài hàng chục năm. Người Thái đã đi trước bóng đá Việt Nam rất lâu rồi, nhưng đến giờ họ vẫn chẳng dám mơ điều gì to tát.

Cảm ơn U19 VN đã thua đậm để những người ảo tưởng không đặt sự kỳ vọng thái quá vào các cầu thủ. Còn chính những người trong cuộc, họ sẽ biết mình đang đứng ở đâu, để tiếp tục phấn đấu, học hỏi hoàn thiện mình.

Chẳng ai chờ sau thất bại của U19 VN để nói ra những điều này, nhưng tất cả chúng ta phải thực sự tỉnh táo, biết cách chấp nhận, để rồi có những bước tiến chắc chắn hơn.

Theo Hữu Nghiêm (VNN)