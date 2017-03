Cần Thơ - B. Bình Dương: ‘Nốt nhạc’ thứ hai của ông Hải

SL Nghệ An - Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp 16 giờ 30): Sân Vinh không còn là “thánh địa” của thầy trò Ngô Quang Trường ba trận chơi sân khách đều có điểm nhưng mỗi lần về nhà thì trắng tay. Nỗi ám ảnh ấy sẽ còn đeo đẳng chủ sân Vinh khi các chân sút ngoại không giỏi giải bài toán bàn thắng. Thanh Hóa đang lên chân và rất khó để SL Nghệ An lấy trọn 3 điểm. SHB Đà Nẵng - Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30): Ông thầy trẻ Trương Việt Hoàng gây tiếng vang lớn ở mùa đầu tiên xung trận V-League đã bất ngờ đưa Hải Phòng lên ngôi đầu bảng với năm trận mới chỉ thủng lưới hai bàn. Chiều nay, Hải Phòng đá sân khách nhưng vẫn có nhiều ưu thế về tinh thần và lối chơi hơn chủ sân Chi Lăng đang ở đáy bảng lại không có HLV Lê Huỳnh Đức (về Huế chịu tang cha vợ). Sanna Khánh Hòa - ĐT Long An (17 giờ): HLV Võ Đình Tân hiểu rõ thân phận tân binh với dàn cầu thủ trẻ của mình chỉ mong trụ hạng nên thường bày trận phòng ngự để không thua. Thực tế Sanna Khánh Hòa chơi trên sân Nha Trang rất hứng khởi với hai trận hòa, một thắng. Thế nên chủ nhà chiều nay có vượt mặt hoặc lấy điểm đội khách ĐT Long An đang bất bại thì cũng không là chuyện lạ.